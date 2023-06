Día Mundial de la Piña, una fruta rica en vitaminas y baja en calorías

El Abecedario de la Nutrición llega a la letra “P” y analiza las propiedades nutricionales de la “papaya y la piña”, dos frutas tropicales con un alto contenido en vitaminas y muy bajas en calorías. Unas buenas aliadas para saciar nuestro apetito y ayudar a hacer la digestión.

Efecto saciante

“La piña y la papaya son muy saciantes por su alto contenido en fibras y además son muy bajas en calorías, por lo que son un perfecto aliado para controlar el apetito y ayudan a tener un peso saludable”, explica Anabel.

No hay que olvidar que la fruta es uno de los elementos esenciales para tener una alimentación completa y equilibrada; debemos tomar al menos 3 raciones de fruta cada día.

Propiedades de la piña

La experta explica que la piña es una fruta originaria de Brasil, pertenece a la familia de las “bromeliáceas” y es el fruto de la planta ananás.

“Debe su nombre a una enzima llamada Bromelina, la cual facilita el proceso de digestión de las proteínas y por ese motivo es tan conocida su propiedad digestiva”, añade.

Es una fruta que podemos encontrar todo el año; antes era muy típica en las comidas navideñas debido a que su temporalidad en América coincidía con nuestra época de invierno.

Anabel aclara que contiene gran cantidad de agua y un alto contenido en fibra. Además tiene minerales como hierro, magnesio y zinc; y es rica en vitaminas A, B y tiene un alto componente en vitamina C, por ello es una excelente fuente de antioxidantes naturales.

La especialista añade que también posee otros efectos beneficiosos como:

Es diurética

Controla el estreñimiento por la pectina, una fibra reguladora

Tiene efectos antiinflamatorios

¿La piña ayuda a adelgazar?

La piña ayuda a regular nuestro apetito (por su efecto saciante) y eso hace que no piquemos entre horas.

“Al ser una fruta rica en fibra, ejerce un efecto regulador de la absorción de los azúcares de la dieta, esto contribuye a controlar los picos excesivos de glucosa en el torrente sanguíneo después de la ingesta y evita un aumento de insulina en sangre“, comenta Anabel Ararón.

Si comemos piña en dietas para adelgazar puede ayudarnos a bajar de peso, pero si son un complemento a una buena alimentación y a una actividad física.

Lo que no podemos hacer, es recurrir a las “dietas milagro” como la la famosa dieta de la piña, que se basa en comer a lo largo del día solo esta fruta. Las monodietas, como las de la alcachofa o de la manzana, no son saludables, únicamente te hacen perder líquidos, no grasas y la consecuencia es un gran “efecto rebote” a posteriori.