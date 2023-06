¿Has cumplido los 40? Es hora de ajustar tu rutina facial

Ley de vida es mirarse al espejo un día cualquiera y descubrir una cantidad de manchas, arrugas y líneas de expresión en el rostro que antes no estaban - ¡o no nos habíamos dado cuenta! Y es que a cierta edad un gesto tan cotidiano como ese puede suponer un 'shock' para el que no todo el mundo está preparado.

Los cambios y, en particular, los cambios físicos que experimentamos a medida que envejecemos no siempre son fáciles de encajar. Después de los 40, la crema hidratante que usabas tanto para cuerpo como para cara puede ya no ser suficiente ni efectiva. Esto, sumado a que lo que antes no era un problema, de repente, lo es, hace que nos veamos en la tesitura de buscar soluciones. En otras palabras, "adaptarse o morir".

Cuando hablamos de cuidado de la piel, adaptarse significa analizar en profundidad las necesidades particulares de la misma, ver qué ha cambiado y ver cómo podemos hacer para atenderla. En definitiva, se trata de evaluar al estado de nuestra piel para encontrar una rutina que se ajuste a estas nuevas necesidades y que sea eficaz.

A partir de los 40 años es cuando los expertos advierten de que la piel experimenta cambios significativos, como la pérdida de volumen, la disminución de la elasticidad, la aparición de arrugas más notables y el aumento de daños causados por el sol. Además, una piel envejecida tarda más en regenerarse que una joven, por eso mismo la prevención es clave.

En esta etapa es esencial adaptar la rutina de cuidado de la piel, prestando atención a todas las capas de la piel, incluidas las más profundas, e incorporando ácido hialurónico (tanto de día como de noche) para aumentar la retención de la hidratación de la piel.

REGENERA LA PIEL MÁS RÁPIDO QUE EL PASO DEL TIEMPO

En materia de cuidado de piel, Lancôme ha desarrollado un producto innovador capaz de regenerar la piel más rápido que el paso del tiempo con resultados clínicamente demostrados.

Se trata de Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream, una fórmula compuesta por una concentración de ácido hialurónico, conocido por hidratar la piel y facilitar la absorción de los compuestos, niacinamida o vitamina B3, que favorece la obtención de los beneficios de los compuestos y proporciona protección a la piel y, por primera vez, más de 300 tipos de Péptidos en un nuevo formato recargable fabricado con un 30% de vidrio reciclado.

Los péptidos son ingredientes activos que actúan en todas las capas de la piel y son aliados clave en la lucha contra los signos visibles del envejecimiento, reestructurando la piel, promoviendo la firmeza y elasticidad y combatiendo las arrugas.

RESULTADOS TESTADOS EN MUJERES DE 40-59 AÑOS

Para medir las propiedades regenerativas de la nueva Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream, Lancôme reunió varias mujeres de distintos rangos de edad; a unas les dio a probar la crema durante 22 días y a otras no.

En ese periodo de tiempo Lancôme observó que las mujeres de entre 40 y 59 años, la piel se renueva más rápido con Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream. En concreto, la piel de estas mujeres se regeneraba a una velocidad similar a la de mujeres mucho más jóvenes, de entre 20 y 39 años.

Por todo ello, Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream se convierte en una de las fórmulas más completas que hay en el mercado a la hora de combatir los efectos de la edad a partir de los 40.