Carlos Andújar: “Tenemos una deuda con la africanía”

“Visibilizar la negritud de un país de negros y de mulatos” es uno de los retos pendientes de República Dominicana en materia cultural.

Lo dice el sociólogo, escritor e investigador Carlos Andújar, autor de unos 12 libros en los que priman temas sobre la identidad, la cultura y la presencia negra en el país.

Esa deuda pendiente con la africanía la sociedad la tiene que pagar en algún momento, asegura el miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Academia Dominicana de la Historia.

Listín Diario conversó con Andújar a propósito de la celebración del evento anual “Noche larga de los museos”, que este año buscaba una edición concentrada en las colecciones de estos espacios culturales.

Al frente de la Dirección General de Museos (DGM) desde el 2020, Andújar informó que están trabajando en la modificación del reglamento de funcionamiento de los museos.

LD. ¿Qué están aportando los museos dominicanos a la economía naranja, a la industria cultural?

Bajo un principio genérico en parte del mundo, la cultura a veces no es la prioridad de los Estados, por no decir de los gobiernos; porque si digo gobiernos los centro alrededor de entes partidarios. Es del Estado, porque cuando tú ves una debilidad estructural no es una debilidad de un partido, es una de debilidad del Estado dominicano.

Museo de las Casas Reales, en la Ciudad Colonial. La Dirección General de Museos (DGM) está adscrita al Ministerio de Cultura, desconcentrados administrativamente de este a partir del Decreto 251-22.Istock

La queja de que Cultura tiene sueldos bajos no es de un gobierno, es permanente. Si te vas a Latinoamérica, es lo mismo. Ahí vienen varias cosas que se entremezclan: la gestión de los autores, que son gestores culturales, individuales, y la debilidad estructural del Estado para cumplir con estas cosas. ¿Qué debe hacer el Estado? Bueno, ponerle atención a la cultura porque la cultura es una división espiritual tan importante como un plato de comida. Se puede decir que el plato es más importante que la cultura pero el ser humano es una combinación de materias. Cuando eso se entienda perfectamente, posiblemente la cultura se posicione mejor en el concepto de desarrollo. No puede haber desarrollo sin cultura, y la cultura tiene que servir al desarrollo. Es una especie de matrimonio sin divorcio que tienen la cultura y el desarrollo.

La cultura es generadora de riqueza. En países como Francia, la incidencia de las visitas de turistas a los espacios culturales en el producto interno bruto lo confirma.

Tener muchas visitas no siempre es sinónimo de buenas propuestas…

El reto de los museos es atraer público. Sin público no hay museos, es un problema de gestión.

Claro, la principal prioridad es la conservación, conservar los patrimonios que tiene bajo su responsabilidad para que no se pierdan porque si se pierden se pierde la memoria y la identidad.

En estos dos años de gestión disparamos las visitas y los ingresos en un solo museo más de 300 mil pesos a como lo encontramos. El ingreso es un reflejo de la cantidad de visitas que tuvo. Se traduce en eso. El ingreso más alto que hubo en la contabilización de ingresos en el 2018, la recaudación anual de los museos, llegó a 595,000 pesos. En el 2022 se disparó a casi 990,000 pesos. Casi lo duplicamos.

Carlos Andújar dice que el Estado no puede imponer museos.José Alberto Maldonado | LD

¿Qué piensa sobre la concentración de la industria cultural en el Distrito Nacional? ¿De la queja permanente en las provincias de que hay pocos espacios museísticos en los municipios cabeceras?

En municipios cabeceras solo están la Fortaleza de Puerto Plata, el Monumento a los Héroes de Santiago y en Moca está el 26 de Julio.

Para que haya museos en las provincias tiene que ser una iniciativa de las provincias, porque el Estado no puede imponer museos. Los museos tienen que surgir de las iniciativas comunitarias. No tenemos fondos especializados para atender museos, sino para atender los que están.

¿En qué trabajan actualmente?

Ahora vamos a ampliar la Red Nacional de Museos, para rescatar museos no estatales. Vamos a modificar el reglamento de funcionamiento de los museos que se hizo en el 2007; vamos a hacer una comisión de trabajo con el Consejo Internacional de Museos (ICOM) dominicano, para reforzarlo, cambiarlo, introducir algunas modificaciones al reglamento, y vamos a solicitar a los museos y centros culturales que se adhieran a la Red Nacional de Museos.

Se va a revisar para actualizar los marcos normativos que hay, se va a asumir la nueva definición de museos del ICOM, se va a realizar una serie de procedimientos y el código deontológico para ver de qué manera consolidamos la institucionalidad de las políticas museísticas y de qué manera integramos a los museos no estatales a una red que esté más o menos coordinada.

Cultura es muchas cosas: gastronomía, historia, arte, literatura, música, religiosidad… ¿Cuál, considera, es el patito feo de los contenidos de la cultura dominicana? ¿A cuál le damos menos importancia?

Al reconocimiento en la identidad de la africanía dominicana, que no tenemos siquiera un museo de la africanía. ¿Qué hay ahí? Una carencia, una deuda que República Dominicana tiene que pagar en su momento. Contar la historia colonial es correcto, contar la historia republicana y la precolombina es correcto, pero hay que contar la historia de la africanía, de la esclavitud, de los negros dominicanos, de la presencia africana en la República Dominicana. Es una deuda pendiente que tiene el Estado. Hay cosas sueltas que aparecen en algunos museos, pero se debe dedicar un museo que tenga esa expresión de la identidad cultural que está ausente en la discursiva museográfica nacional, pública y privada.

Si me fueras a preguntar cuál es uno de los retos que tenemos, es visibilizar lo invisibilizado; y visibilizar la negritud de un país de negros y de mulatos, que no aparece ese discurso en ningún sitio.

En sus libros sí…

En mis libros sí. Tengo 12 libros escritos de eso. Es uno de los temas míos de trabajo. No porque sean temas míos de trabajo tengo que imponerlos aquí como director. Tengo que separar mi condición personal de mi condición de funcionario, pero es un tema que como investigador he atacado toda mi vida.

“No puede haber desarrollo sin cultura, y la cultura tiene que servir al desarrollo”. Carlos Andújar Director general de Museos

Ahora tengo la posibilidad de trabajar y estoy trabajando para ver de qué manera vehiculizamos un museo que sea, sino enteramente africano, que represente esa africanía que no está en la discusión museográfica. Hay libros que se han escrito, autores que han escrito sobre el tema, pero es más que eso. La museografía es contar la historia con un sentido lúdico, y falta ese pedazo de la historia, esa pata de la mesa, que hay que contarla también. Y redefinir en los museos que ya existen dónde está esa africanía también, porque esa africanía puede aparecer en la Ciudad Colonial, en el Museo del Hombre Dominicano. ¿Por qué? Porque los africanos llegaron aquí en 1501, por lo tanto, una parte de la historia no se puede contar sin la africanía. Los primeros negros llegaron aquí con Nicolás de Ovando en 1501, y después se desarrolló la industria azucarera en el 1521. ¿Quién tiene que contar eso? Un museo tiene que contar eso, para que quien venga aquí entienda que los negros y mulatos que ve en las calles son parte de una historia, fuerte, dolorosa, pero la historia nuestra, en la que está lo africano, lo taíno y lo español. Esa historia hay que explicarla particularmente.