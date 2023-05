¿Tips para dejar de fumar? Hoy es el Día Mundial sin Tabaco y aquí te damos algunas ideas

En el Día Mundial sin Tabaco, en EFEsalud damos los tips para dejar de fumar, de la mano de expertos como el presidente de la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Andrés Zamorano, quien, además, es coordinador del grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

El tabaco mata

Es más que sabido pero siempre hay que recordarlo, el tabaco mata. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba hasta con la mitad de las personas que lo consumen. En el mundo, cada año fallecen ocho millones por su culpa: más de siete millones de muertes están ligadas directamente a su consumo y cerca de 1,2 millones son por la exposición al humo de los no fumadores.

Y es el responsable de un tercio de los tumores y de un 33 % de las muertes por cáncer. En concreto, causa entre el 85 y el 90 % de los cánceres de pulmón y es un factor de riesgo para varios como los de vejiga, tumores digestivos y de cabeza y cuello, entre otros.

En España, en 2020 se produjeron 95.526 defunciones relacionadas con el tabaquismo, según el informe del Ministerio de Sanidad “Patrones de mortalidad en España 2020”, hecho público el pasado mes de febrero.

Con todas estas cifras, es fácil que se pase por la cabeza dejar de fumar. Si es el caso, los médicos de atención primaria, lo primero que hacen cuando el paciente va a la consulta porque quiere dejar el tabaco, es felicitarle “por tomar una decisión tan buena”. A continuación les dan una serie de tips.

“Le escuchamos y aprovechamos ese momento en el que tiene una motivación alta para dejar de fumar. Entonces tenemos que incluirle necesariamente en un programa para dejar de fumar”, afirma el presidente del CNPT, quien también es médico en el centro de salud del pueblo toledano de Cabañas de la Sagra.

El todacitán

En ese programa, el médico le informa de las posibilidades de tratamiento. En la actualidad hay un solo fármaco financiado por la sanidad pública, el todacitán (citisina), tras la retirada del mercado en 2021 de Champix (vareniclina) por contener nitrosamina por encima de los niveles exigidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Está indicado para la dependencia tabáquica y reducción de la ansiedad a la nicotina en fumadores dispuestos a dejar de fumar.

Los pacientes tienen que reunir una serie de requisitos para poder acceder a la financiación pública del fármaco: fumar más de diez cigarros al día, tener un resultado en el test de Fagerström (una prueba para medir el nivel de adicción de los fumadores) igual o superior a siete y haber tenido un intento serio de dejarlo en el último año.

Terapia cognitiva conductual

“Pero no es solamente decir ‘venga, tómate esto’ y ya por obra del Espíritu Santo los pacientes dejan de fumar, lo que les hacemos es citarles en varias ocasiones y además de este fármaco, que sigan una terapia cognitivo conductual”, señala Zamorano sobre los tips de los médicos de familia.

Con esta terapia conductivo conductual el paciente tiene que escribir los motivos por los que fuma, por los que quiere dejar de fumar. También tiene que hacer otro ejercicio y es de los más importantes, según el experto, y es escribir las situaciones en las que fuma y, al lado, las posibles soluciones.

Esas reflexiones las comparte con el médico en la siguiente consulta.

También en la consulta orientan al paciente en cuanto a técnicas de relajación.

El presidente del CNPT da más tips para dejar de fumar: escoger bien el momento porque si el paciente se encuentra, por ejemplo, en una época en la que todos los días tiene una comida o son las fiestas de su pueblo o ciudad, fechas en las que se sale con más frecuencia, es más complicado dejar el hábito del tabaco.

Más tips para dejar de fumar: Un registro de cigarrillos

Más tips. Hay un tercer ejercicio, que es el del registro de cigarrillos.

“Consiste en apuntar el día, la hora, esto se hace durante una semana, en los que el paciente se fuma un cigarro. Tiene que escribir lo que estaba haciendo en ese momento y cuántas ganas tiene de fumárselo, puntuando de cero a diez si son más o menos apetecibles”, prosigue el experto.

De hecho hay cigarros que la gente cuando escribe cuánto le apetecen se dan cuenta de que en realidad tampoco le apetecían tanto, “entonces, ellos mismos a veces se los van quitando”.

Los cigarros que están “puntuados más alto” son los que hay que trabajar bastante más.

El tratamiento farmacológico dura alrededor de un mes. El cognitivo conductual se extiende más y el paciente tiene que acudir a consulta durante seis meses, cada tres o cuatro semanas. Y es que también se hace prevención de recaídas, cuando, por ejemplo, el paciente lleva ya dos o tres meses sin fumar.

Los pacientes también tienen la opción de usar los parches de nicotina, que no están financiados por la sanidad pública, pero son efectivos, según el presidente del CNPT. Se pueden combinar, con chicles y spray bucal, ambos nicotina.

El todacitán también se puede combinar con los chicles y el spray con nicotina.

Nada de pseudoterapias

Lo que los expertos tienen claro es que esta combinación de fármaco y terapia funciona. Por eso, advierten de que otras técnicas, como la hipnosis, no están recomendadas porque su eficacia no está comprobada científicamente.

“Nosotros, los médicos, los científicos, nos guiamos por estudios publicados en revistas de calidad, revistas de prestigio, donde no haya conflicto de intereses con tabacaleras. La cuestión es que no hay ningún estudio serio, potente que demuestre la efectividad de la hipnosis”, afirma Zamorano.

Y añade: “No podemos recomendar ese tipo de tratamientos y para nosotros sí que son efectivamente pseudoterapias”.

Tampoco los vapeadores

Y niega con rotundidad que el vapeo ayude a dejar de fumar o que sea menos perjudicial para la salud que los cigarrillos.

“Nosotros decimos que no son seguros, y producen enfermedades y trastornos en los pulmones, el corazón, incluso oncológicos. No son eficaces para dejar de fumar y, además, perjudican la salud. No son inocuos”, sostiene el experto.

Incluso advierte de que hay documentos del CNPT que indican que los niños están empezando a “tontear” con los cigarrillos electrónicos.

De hecho señala que hay una falsa creencia de que no tienen nicotina, cuando no es así.

Por eso, insiste en que lo único comprobado que sirve para dejar de fumar es el tratamiento farmacológico y la terapia cognitiva conductual.

Beneficios de dejar de fumar

El cuerpo es agradecido y al dejar de fumar, los beneficios se notan enseguida.

En este sentido, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), que también ofrecen tips para dejar de fumar, destacan algunos datos de la OMS sobre la salud cardiovascular como que a los 20 minutos disminuye el ritmo cardíaco y baja la tensión arterial, y después de 2-12 semanas mejora la circulación sanguínea.

Y según el estudio OASIS, que incluyó a más de 18.000 pacientes, los fumadores que permanecieron abstinentes tras un síndrome coronario agudo vieron reducido el riesgo de reinfarto en los cinco meses siguientes en un 43 %.

“El cese reduce rápidamente el riesgo de fenómenos trombóticos, pero la aterosclerosis acelerada que condiciona el tabaco en personas que llevan años de consumo no se borra tan fácilmente”, concluye Dalmau.