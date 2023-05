Padres inmaduros y profesores que sugestionan

Hay que tener mucho cuidado con este tema. Los seres humanos no reciben clases de cómo criar a los hijos, se aprende por imitación, es una transmisión oral, Sea positivo o negativo el resultado se verá. No me refiero a la generalidad, pero es triste observar a muchos padres o tutores que cuando los profesores entregan las calificaciones escolares les preguntan cómo se portan sus hijos. Eso es colocarlos entre la espada y la pared y ahí es que viene la desconfianza e inseguridad.

Es preferible que al inicio del año escolar dichos padres se acerquen a la institución y les digan a los profesores que cuando observen una irregularidad en el comportamiento de sus hijos que no teman en comunicárselo, podría ser un vicio, usurpar lo ajeno, etcétera.

He sabido de algunos profesores que sugestionan a sus alumnos expresándoles que si no hacen equis encomienda o si no cumplieron con una solicitud se reflejará en las calificaciones, o peor, se lo contarán a sus padres. En esta situación habrá rebeldía y nada de motivación para el aprendizaje. Lo ideal sería que cuando regresen de la escuela o colegio los padres le pregunten cómo les fue en su día, y que sea una costumbre.

Los padres siempre esperan buenas calificaciones de sus hijos, pero no todos tienen la capacidad de aprender de la misma forma, unos asimilan más rápido que otros, por lo que nunca debemos de estar comparándolos haciendo alarde de las buenas notas a titirimandachi, y los Cuadro de Honor, que muchas veces los comprometen a dar más, creándoles ansiedad.

Los resultados se verán en la práctica cuando, luego de graduarse de lo que escogieron sin imposiciones, estén poniendo en práctica lo aprendido. Y por último, no abochornen a sus hijos delante de sus compañeros, los vuelven sumisos y es un anzuelo para las burlas y otras cosas más...