Vivir de la moda también es un negocio

No importa a lo que te dediques, la capacitación debe ser la clave para vivir de ello. La moda no es distinta. Si decides incursionar en el área, tienes que saber que es un negocio como cualquier otro y es necesario conocer todo sobre el tema.

Son muchos los negocios virtuales y presenciales relacionados con el mundo de la moda, pero no es menos cierto que también abundan los que de repente desaparecen por no tener bases para permanecer, dice Grecia Tezanos, directorta y fundadora de Eterna Boutique República Dominicana, y en Los Ángeles.

"Yo inicié mi primer negocio vendiendo accesorios hechos a mano con los que suplía tiendas y compraba los materiales a los buhoneros de la Duarte, y lo disfrutaba. No me quedé ahí, fui capacitándome para dar un mejor servicio y crecer en el área. Hay que hacer lo que nos gusta, lo que te apasione, sin pensar sólo en la parte económica. El dinero no debe ser lo que te impulse a iniciar un proyecto, la clave para lograr el éxito está en que te guste lo que estás haciendo, pues eso te ayudará a hacerle frente a lo que se te presente en el camino", explica la experta.

Para orientar al respecto, Tezanos impartirá un taller titulado 'Cómo iniciar tu negocio de moda, tienda o boutique', durante el cual ofrecerá la clave para persistir e insistir y no distraerse de nuestros propósitos y objetivos.

El taller está pautado para mañana, día 7 de mayo, en el Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Hablará sobre qué aspectos son los que se deben tomar en cuenta para iniciar un negocio detalla que hay que tener identificado su nicho de mercado, educarse en temas de marketing porque la tecnología es su aliada fundamental para consolidad y posicionar su negocio.

Virtual o presencial

A propósito de la proliferación de negocios sobre todo relacionados con la moda, que funcionan de manera virtual o presencial, dice: “La combinación de ambas sería lo ideal, la virtual te permite tener presencia y visibilidad ante un mayor nicho de mercado y la tienda física genera confianza obliga la a formalización de las empresas y sus procesos, pero también le permite generar empleos, acceder a productos financieros bancarios de manera más fácil. Por lo cual motivamos al que tenga su tienda virtual incluya cómo próximo paso tener su tienda física. Y en nuestro taller enseñaremos cómo hacerlo”.

Sobre el taller dirigido a emprendedoras Tezanos comenta que busca compartir su experiencia como cuota social y ayudar a las demás mujeres a conquistar su independencia financiera. Contará con conocidos expositores en la parte legal, el sistema operativo para control de inventario, representante de la banca de préstamos pymes, con el propósito de que las participantes puedan acceder a préstamos e iniciar su negocio.

Grecia Tezanos.