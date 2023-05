Para adultos de edad avanzada: fin de semana, horas, días…

Me preguntaba si en Santo Domingo habría un lugar adonde la familia pudiera llevar sólo por unas horas, o un fin de semana, a un adulto de edad avanzada, para no dejarlo solo en casa. Recién me entero que sí los hay. Entre las residencias que ofrecen tan útil servicio una persona en quien confío me habla de SaritaCelestecHomes by Majestic Residences, cuya fundadora es Lucía Sarita.

Amén de darle techo temporal y la oportunidad de relacionarse con otras personas, podrá recibir estimulación cognitiva ya que cuenta con profesionales de áreas diversas. ¿Te vas de fin de semana y no quieres dejar solo a tu padre o a la abuela? ¿O te quedaste sin ayuda en el hogar y en tu casa los adultos salen a trabajar y los jóvenes al colegio? Aquí tienes una solución. Consigue los detalles llamando al 809-823-1578 o escribe a info@saritacelestc.com

Abanicos para madres de Canillitas con Don Bosco

Canillitas con Don Bosco quiere rifar abanicos de pedestal entre las 150 madres que asistirán el 26 de mayo a una tarde festiva con motivo del Día de las Madres. Cada abanico tiene un costo de RD$ 2,709.28. ¿Puedes hacer algún aporte? En caso afirmativo, llama al 809-536-2880 para coordinar tu ayuda. O escribe a Karen Montás Reyes, o a Mariano Heredia a ejecutivacanillitas.org o a promocioncanillitas.org.

Mercado Artesanal Las Mercedes

Desirée Cepeda organiza una vez más su tradicional Mercado Artesanal Las Mercedes. En esta oportunidad lo montará en la Casa de Italia, en su Edición Madres, dedicado a la recordada periodista Zaidy Zouain (QEPD). Habrá arte, artesanía y gastronomía. Anota las fechas: sábado 13 y domingo 14, en la calle Hostos 348. Entiendo que la apertura será ya entrada la mañana, cerca del mediodía.

Concurso de dibujo para niños

Si tienes hijos o hijas entre 7 y 14 años de edad a quienes les gusta dibujar, estimúlales, si no lo has hecho todavía, a concursar en la ilustración del cuento infantil ‘Pedrito y su murciélago’, escrito por Lidia Martínez de Macarrulla. El certamen lo convoca la Fundación Cultura, Artes, Actividad Física y Educación (FOMCAE). No tienen que vivir en República Dominicana para concursar. Pueden participar quienes residen en el extranjero. El 31 de mayo es el último día para enviar los trabajos. Infórmate de los pormenores escribiendo a fomcae@gmail.com, o entra a su IG: @fomcae. O en Facebook. Por cierto, ¿sabes quién es Pedrito? Es un niño muy curioso de 10 años de edad que con sus padres visita la casa de sus abuelos en el campo.