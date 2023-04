Bajo los efluvios de Mercurio retrógrado

¿Acaso estás pensando mucho en el pasado, andas rompiendo papeles, limpiando el armario o se te repiten situaciones? Alguien me abordó muy emocionada por el encuentro de una persona de antaño que deseaba volver a ver. Un allegado me contó de la dificultad de enviar un archivo pesado por algunas plataformas como acostumbraba y no logró porque se caían la plataforma o el internet. En vista de que se repetían los eventos del pasado, algunos problemas de comunicación se hacían especialmente frecuentes, consulté la posición de Mercurio, y no me sorprende que se encuentra retrógrado. Esas remembranzas y eventos del pasado reaparecen, algunos recuerdos emergen del fondo del subconsciente, como si nos dieran una oportunidad adicional para sanar.

Por mi parte, emergen muchos recuerdos de algunas sendas recorridas. En mis aventuras espirituales llegué a una pequeña y acogedora ciudad donde había un lugar de perfeccionamiento espiritual, un Ashram, son colonias donde viven personas con un fin de realizar prácticas para el desarrollo integral del ser. La disciplina incluía meditación, yoga, ejercicios, estudios espirituales incluyendo astrología, y un estilo de vida saludable. La organización se mantenía a sí misma con las actividades y tienda de productos naturales. Arribando allí encontré una chica con un brazo fracturado, me pidió que la ayudara con su equipaje, una amiga la buscaría en las cercanías del lugar. La asistí en su solicitud, parecía que escapaba y así era. Cuando nos despedimos, me dijo: “Usted llega justo en el momento que me marcho, no olvide nunca que allá afuera en el mundo hay más fraternidad que aquí dentro, por eso me voy. Casi dos décadas me tomó entender que los ideales son buenos, pero están llenos de seres humanos, no divinos”.

La segunda entrada de Mercurio se encuentra en su movimiento retrógrado desde el 21 de abril hasta el 15 de mayo. Este tiempo se caracteriza por una marcada tendencia a los repasos, facturas atrasadas de las que te creías a salvo. Mercurio es el planeta del pensamiento, la comunicación, los procesos mentales, la lógica. Regularmente, cuando Mercurio está con aspectos de cierta tensión, afecta los papeleos, el correo, algunos malentendidos, es un tiempo que debemos procurar asegurarnos de que nos estamos explicando bien y que los documentos legales que firmamos se encuentran en orden. Es necesario leer las letras pequeñas de los contratos para no alegar ignorancia.

El misticismo práctico implica conocer las leyes naturales, y llevarla a la praxis. Mercurio nos vincula con el pensamiento. Tiempo idóneo para entrar al templo interior y al exterior, revisar nuestras acciones, no solo creernos buenos y justificar nuestros desaciertos, es importante, revisar las intenciones y, las intenciones de los demás. Los grandes ideales religiosos, políticos y espirituales son útiles cuando llega el momento en que tenemos diferencias o rivalizamos con las personas que encontramos en nuestro camino, justo en el momento de la prueba muchos olvidan cómo aplicar la generosidad, la tolerancia, amabilidad, y equidad. Mercurio retrógrado nos pone a prueba, solo estemos conscientes de que también pasará una y otra vez.