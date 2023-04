Influencers dominicanas dictan las tendencias de esta primavera

Patricia acosta

@revistaalamoda

Santo Domingo

Junto con la llegada de la temporada en que las plantas florecen, los animales despiertan de su hibernación y, básicamente, toma lugar el renacimiento de la naturaleza, el surgimiento de nuevas tendencias no se hace esperar.

Algunas de ellas son popularizadas por aclamadas influencers y van de la mano con todo lo que esta estación representa y por lo que es conocida.



Por una parte, están los looks formados completamente a base de piezas denim, los cuales llegan con mucha fuerza en esta temporada. Aunque, si bien es cierto que esta tendencia lleva ya algunos meses, todo indica que será precisamente durante la primavera donde tomará más fuerza.



Poco a poco, se ha ido demostrando cómo el denim ha ido dejando de ser utilizado únicamente como material para pantalones, pasando a ser componente principal de todo un outfit.

Imponiéndose están también los vuelos, detalles capaces de aportar fluidez y volumen a las prendas. Con mayor frecuencia se presencian engalanando vestidos y faldas, concediéndoles mayor movimiento al instante. Dicha tendencia pisó con fuerza múltiples pasarelas internacionales, sin embargo, estas influencers han demostrado cómo pueden ser adaptables a un clima tropical y, lo más importante, a tu estilo personal.



En el caso de los accesorios, los sombreros se llevan el protagonismo. Además de desempeñar su principal función de proteger la piel de la luz solar, cumplen con su responsabilidad como piezas complementarias. No son complejos de estilizar e ideales al momento de elevar un look. Pueden lucirse junto a un conjunto casual y relajado o, al contrario, con uno un poco más elaborado.



Finalmente, y como era de esperarse, los elementos florales entran en la lista de las tendencias primaverales. Y es que no es de extrañarse que durante la temporada donde la flora es uno de los temas principales, esta pase también a formar parte de la moda del momento.



Ya sea en trajes, vestidos, tops, faldas e incluso zapatos, las flores están por doquier. En definitiva, un toque que aporta color y femineidad a cualquier pieza.