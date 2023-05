Lela Espinal soñó con ser modelo y creó su propia ‘pasarela’ en Instagram

“¡Hello, lovers!”, es el saludo personalizo que la dominicana Lela Espinal usa en su día a día para conectar con miles de fans a través de su cuenta de Instagram.

En esta red social, la blogger ha creado su propia pasarela. Con colores uniformes, poses elegantes y looks creativos.

Lela, desde temprana edad, soñó con ser modelo, sin embargo, eso no fue posible hasta que emprendió en la esfera digital y creó sus propios álbumes de fotografías acompañadas de pequeños mensajes descriptivos.

“Desde muy pequeña mi sueño era ser modelo, en ese momento no se pudo, porque siempre me decían que ‘eso de ser modelo no dejaba nada y que después de los 30 años no iba a haber espacio para mí en la industria’”, narró Lela.

Estos comentarios que recibió en su adolescencia la llevaron a elegir otra carrera. “Todo eso estaba girando en mi cabeza, por eso decidí inclinarme por otra cosa y estudio la Licenciatura en Administración Turística y Hotelera”, expresó sin arrepentirse de los caminos que le tocó recorrer antes de cumplir el sueño de su niñez.

Ella nunca se imaginó que los medios digitales le abrirían las puertas para convertirse en una modelo e influencer de la moda con grandes colaboraciones y ofertas de trabajo.

Contó que tomó la iniciativa de usar Instagram como una herramienta para generar ingresos económicos al quedarse sin empleo. Mediante esta red social comercializaba ropas y compartía tips de moda, “de cosas que iba aprendiendo de las revistas que leía”.

“Instagram me dio la oportunidad de exponer mi outfit y conectar con otras chicas”, resaltó, a la vez, agregó que siempre compraba en las pacas y tiendas chinas al no tener dinero para adquirir ropas de marcas.

La blogger, oriunda de la provincia Santiago, entiende que la moda no tiene que ver con el dinero, sino con el estilo que posee cada persona. “No importa si la ropa es cara o barata. Lo más importante es la actitud que tiene alguien para portar cualquier pieza”, añadió.

Comunidad de ‘lovers’

Creó una comunidad de lovers a base a un contenido de calidad en República Dominicana, pero no es hasta que pisa suelo americano que su marca comienza a tener un alcance a gran escala.

“Cuando llegué a Estados Unidos, mi marca personal se expande mucho más y da un giro bastante grande. Aquí las marcas te buscan más para trabajar y los influencers son más valorados” Lela Espinal Influencer

Dijo que al salir del país tenía “un poco de miedo” porque sentía que estaba dejando atrás a la mayoría de sus seguidores, la génesis de todo su proyecto.

Valoró su recorrido como “un camino difícil”, pero que las barreras no importan cuando se tiene pasión por lo que se hace.

Crear contendido día tras día no es tarea sencilla. Requiere de mucha creatividad, tiempo, esfuerzo y dinero de parte de los influencers o figuras públicas.

Lela, quien cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram, expresó que para desarrollar un contenido que conecte con los usuarios de esta red debe ser divertido y bueno. Según ella, el trabajo de los bloggers debe ser constante para mantener una métrica.

“Hay que tener disciplina para no publicar cada dos meses” Lela Espina Influencer

Asimismo, comentó que ella siempre saca el momento extra para no abandonar a sus seguidores.

Pasarelas

Ella no cumplió su sueño de ser modelo en su niñez, pero después de grande, incluso después de formar su familia, ha logrado participar en pasarelas de distintas marcas.

En el 2022, realizó su debut como modelo en ‘Punta Cana Merengue Fashion week’. En este evento trabajó con cinco diseñadores y la experiencia la calificó como inolvidable.

“He estado en otras pasarelas, pero no de esa magnitud, fue un sueño hecho realidad”, enfatizó.

Minibloggers

A Lela se le nota en cada post que realiza la pasión que tiene por la moda, y desde luego por las fotografías. Cada publicación es una obra de arte que encanta a cada uno de sus seguidores.

El amor que tiene por su trabajo, no solo lo transmite con sus publicaciones, sino también mediante sus dos hijas, Valeria y Valentina, minibloggers que disfrutan junto a ella el mundo del estilismo.

“Nosotras vivimos en una guerra de amor en mi clóset”, señaló Lela entre risas. Conjuntamente, agregó que esa parte de la casa es favorita de sus “Vals”.

El fotógrafo

En la familia de Lela, cada uno tiene una función importante en su propio trabajo: sus hijas son sus pequeñas versiones, ella es la estrella principal y su esposo, el que siempre está detrás de cámara capturando la belleza que luego reposa en su perfil social.

“Él es quien me ha apoyado 100 % en todo este proceso de redes sociales, tanto en mis fotos, videos y como esposo y padre de mis hijas”, Lela Espinal Influencer

Nuevos proyectos

Las redes no son estáticas, con el paso de los días estas van evolucionando, razón por la que los influencers, creadores de contenido o bloggers deben reinventarse para ir a la par con ellas.

Lela aspira a seguir creciendo. Y su meta es poder hacer su propia marca personal y llegar a cada lover de una forma especial. “Quiero que cada uno de mis seguidores tenga algo mío”, culminó la influencer.