Cabarete Pro, un evento de prestigio global entre vientos y olas

Manuel Betances

Especial para Listín Diario

Cabarete, Puerto Plata

Consolidado como un destino a nivel mundial, la costa norte recibe a surfistas élite para competir por inscribir sus nombres en el ranking mundial del surf.

En cada ocasión que viajamos hacia Puerto Plata nos llenamos de regocijo, porque sabemos que la pasaremos bien entre amistades y el paisaje único de la novia del Atlántico.



Es lo que nos atrae, su gente y su ambiente. Y claro como ya es una costumbre nuestra el cubrir las actividades de uno de los deportes acuáticos oficiales del área, el surf, no podía faltar el llegar a Cabarete para presenciar una de las competencias mundiales de mayor prestigio: el Cabarete Pro WSL QS 3000, edición 2023, realizada en Encuentro Beach, Puerto Plata.



Esta competición viene avalada por la World Surf League, y se encarga de representar a los surfistas profesionales del planeta dedicándose a mostrar los mejores talentos del mundo en una variedad de formatos progresivos.



Originalmente era conocida como el Surfing Profesional Internacional fundado por Fred Hemmings y Randy Rarick en 1976, y actualmente tiene su sede oficial en Santa Mónica, California, Estados Unidos.



En Cabarete nos recibió un equipo entregado a organizar un evento de 5 días con una variedad de actividades, lo que nos hizo sentir en casa entre carpas ofreciendo productos, atracciones, ofertas de nuevas emociones gastronómicas, y claro, un tremendo espectáculo de apertura dedicado a nuestra cultura local para dar paso al show de las tablas sobre las olas, todo bajo el auspicio del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, y en coordinación con Carambola Surf House, una comunidad dedicada a los deportes extremos de la mano de Brian Mejía, organizador y productor ejecutivo de esta entrega del Cabarete PRO, y con quien tuvimos la oportunidad de conversar al respecto.

¿Qué es la World Surf League?

Brian Mejía: La World Surf League es la liga mundial de surf, en nuestro círculo es conocida como la WSL por sus siglas en inglés, y lo que hace es organizar competencias que tienen tres etapas, la primera es del QS (Qualifier Surf) que es esta competencia donde los surfistas acumulan puntos para luego ir al CS (Challenger Series), que son como un playoff de los mejores surfistas de las región. La WSL se divide en tres regiones: Suramérica, Norteamérica y Europa. Dentro de esos, entonces eligen los mejores que van al CS, y el que gane pasa al CT (Championship Tour), allí se encuentran los 35 mejores surfistas del mundo.

Precisamente, ¿cuál es el objetivo de esta competencia y quienes participan?

Ahora estamos en la QS, que tiene un puntaje máximo de 3000 puntos. Por ejemplo, hay otras competencias con puntajes de 1000 y 5000 puntos. Pero, ¿qué hace cambiar la puntuación? Esto depende de la producción del evento y el premio que ganan los competidores. Este tiene un premio global de 30 mil dólares, repartido entre los lugares que alcance cada surfista. Por ejemplo, el primer lugar se lleva 8 mil dólares, y así sucesivamente van ganando hasta el puesto 32 dentro de los que califiquen durante toda la semana de competición. Este año tenemos 112 surfistas de 16 países, y la región de este circuito pertenece a Norteámerica.

Viendo la cantidad de participantes de entre tantos países, ¿cómo se arma la logística para organizar este Cabarete Pro WSl QS 3000?

Lo primero que hacemos es comunicarnos con la WSL y compramos el derecho de marca que nos da la potestad de representarlos acá en República Dominicana, y ellos a la vez tienen un calendario, igual a como si fuera una temporada de béisbol, entonces se ubica a Cabarete en marzo, como ha sido en esta ocasión, y así sucesivamente con otros lugares en el mundo. Un dato es que este mismo circuito estaba hace unas semanas en Cocoa Beach, Florida, y anteriormente en Pismo Beach de California.

En nuestro caso, prácticamente lo que debemos hacer es buscar una fecha, así como buscar alojamiento y logística a los jueces de la WSL que vienen a calificar competidores. De ahí en adelante los surfistas son independientes, pueden venir a inscribirse y participar. Lo que queda es armar la logística local y surfear.

Cinco días de encuentro

Conversando con Brian podemos notar todo el engranaje de la competencia, desde las carpas dispuestas a lo largo de la playa, así como la cantidad de equipos de asistencia como seguridad, ambulancia, equipo técnico y público en general.

Cada detalle está pensado para disfrutar durante 5 días de un verdadero encuentro de surfistas de todo el mundo, sumados a los asistentes locales, y donde ya llegada la hora de iniciar la competencia solo tuvimos que acomodarnos con nuestras gafas de sol, protector solar y a disfrutar del sol y el mar frente a nosotros.



La primera jornada recibió a varios surfistas de distintas latitudes, como el País Vasco (Keoni Lasa), Argentina (Benjamin Knudsen), Puerto Rico (Ramon Santiago, Dwight Pastrana), Sudáfrica (Tide-Lee Ireland), Costa Rica (Malakai Martinez, Anthony Fillingim), Estados Unidos (Peter Stewart, Blayr Barton, Hayden Rodgers), Brasil (David do Carmo) y claro también de República Dominicana (Pedro Fernández, Saori Pérez, Isael Brito).

En el segundo día, y a pesar de las malas condiciones climáticas, por lo que la competencia fue suspendida, se llevó a cabo un Heat donde solo participaron el vasco Keoni Lasa, el norteamericano Luke Gordon y el panameño Tao Rodríguez.



Para el tercer día y con todo el deseo de montar y entubar la mejor ola, la competencia adquirió el ritmo esperado con un estupendo clima y con la presencia de más figuras del surf mundial como Crosby Colapinto, Kade Matson, Nolan Rapoza (EE. UU.), Bryan Pérez (El Salvador), Wheeler Hasburgh (Canadá), Gianmarco Oliva (República Dominicana), y la aparición del defensor del título QS 2022 y atleta olímpico Manuel Selman (Chile). Fue una jornada ardua con un final emocionante en un Heat donde el californiano Dimitri Poulos supera por poco en puntaje (16.50 pts) a Selman (16.00 pts).



El cuarto día se caracterizó por ser la jornada del cedazo: se iban separando a los mejores contendientes en unos Heats excitantes entre cada golpe de ola, algo que realmente fue disfrutado por la multitud presente.



Para el quinto y último día llegaron los cuartos de finales, los cuales fueron decididos entre los 8 participantes, quedando 4 semifinalistas: Manuel Selman, Nolan Rapozam, Taj Lindblad y Cole Houshmand. Varios Heats intensos después quedaba decidida la final entre Selman y Housmand. La emoción no fue para menos y la tensión aumentó con la intensidad del viento en Encuentro Beach.



Finalmente, Cole Houshmand se impuso con un puntaje de 16.60 por encima de los 10.06 de Manuel Selman, alzándose así con su primera victoria en seis años junto a sus amigos y familiares que le acompañaron desde San Clemente, California, en una explosión de aplausos entre los asistentes en general.



Finalizada la competencia, volvimos a conversar con Brian Mejía, organizador general del Cabarete PRO, para saber ¿qué sigue a nivel de organización y para los participantes que resultaron ganadores en esta jornada?

Brian Mejía: Este es el penúltimo evento del año, porque de aquí van para Barbados y allí se determinará quién es el campeón de la región o circuito de Norteamérica. En definitiva estas competencias son acumulativas, no solo es por el premio en metálico, el cual es bueno, sino porque según el puntaje obtenido te permitirá avanzar hacia otros circuitos a nivel global. Por ejemplo, en el circuito de Sudamérica se encuentran los brasileños, los chilenos, como el caso de Manuel Selman, y aunque ellos puedan venir al circuito de Norteamérica lamentablemente los puntos no le valen, pero si ganan se llevan el premio en metálico.



Para finalizar, ¿cómo sigue situado Cabarete como destino para el surf?

Fíjate, te puedo decir que en el Caribe nosotros no tenemos que envidiarle nada a otro país ya que Cabarete tiene olas, tiene la consistencia de las olas, aunque no es tan reconocido por sus olas, pero sí es alabado por el viento, que es muy importante para el desarrollo de estas. El viento de acá es como en ningún otro lugar, y por eso con eventos como este la comunidad mundial del surf se está dando cuenta del potencial que tenemos y eso le ha abierto más las puertas a este deporte. Y no es solo para el turismo del surf, sino también para la comunidad local, para los jóvenes que se están desarrollando como surfistas. Esas son las razones principales por la cual estamos realizando esta competencia.



Gran equipo

Entregados los premios solo quedaba reconocer el gran equipo de trabajo que es bien amplio en esta competencia, y se conforma con personal local, porque de verdad este tipo de eventos no se puede hacer solo, es un equipo humano amplio, capacitado e involucrado a cada tarea asignada.

Gracias a Brian Mejía, Armando mieses, productor general de logística; Iván Herrera, encargado de contenido y media; Christine Birkhan, encargada de marketing y Jorge Mijares, encargado de logística con la WSL en República Dominicana.

¡Hasta 2024, WSL!