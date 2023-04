Postre de Pascua: Un pastel francés tan fácil que hasta un niño puede hacer

AP

Un querido pastel francés es tan fácil que a menudo es la primera receta que se les enseña a los niños. Y el envase del ingrediente principal es tan crucial como el ingrediente mismo.

Gâteau au yaourt, o pastel de yogur, se afianzó cuando el yogur comenzó a venderse en pequeños frascos a principios del siglo XX. El frasco en sí se duplicó como la unidad de medida para los otros ingredientes del pastel.

Simplemente coloque el yogur en el recipiente para mezclar, luego use el frasco vacío para medir un recipiente de aceite, dos de azúcar y tres de harina. Mezcle los ingredientes húmedos y secos por separado y luego combine. Verter la masa suelta en un molde y hornear.

El resultado es un pastel húmedo y tierno con una miga fina similar a un bizcocho, pero es sorprendentemente ligero por el uso de aceite en lugar de mantequilla, y el ligero sabor del yogur equilibra el azúcar.

En esta receta de nuestro libro "Cook What You Have", que se basa en los alimentos básicos de la despensa para preparar platos fáciles entre semana, lamentablemente no pudimos usar el recipiente para medir nuestros ingredientes ya que las tazas de yogur en los EE. UU. vienen en varios tamaños. Pero después de estandarizar las medidas, potenciamos el sabor agregando ralladura de cítricos y canela (o pimienta de Jamaica o jengibre molido o una combinación de los tres) a la masa.

Para aligerar aún más la tarta, batimos los huevos con el azúcar para incorporar aire a la masa. El jugo de cítricos batido con azúcar en polvo hace un glaseado de acabado rápido, aunque el pastel es igualmente bueno sin él. O simplemente puede espolvorear azúcar sobre la masa cruda para obtener una corteza crujiente.

Siéntase libre de usar cualquier tipo de cítrico que tenga a mano: limón, lima, naranja o incluso pomelo. El pastel se mantendrá hasta por tres días, bien envuelto y almacenado a temperatura ambiente.

Tarta de Yogur con Cítricos y Especias

De principio a fin: 1 hora (15 minutos activo), más enfriamiento. Hace una torta de pan de 8½ pulgadas

1¾ tazas de harina para todo uso, y más para el molde 2 cucharaditas de polvo de hornear 1 cucharadita de canela molida O pimienta de Jamaica molida O jengibre molido ¼ de cucharadita más ? de cucharadita de sal de mesa, dividida 3 huevos grandes 1 taza de azúcar blanca 2 cucharadas de ralladura de cítricos, más 2 cucharadas de jugo de cítricos, y más si es necesario (vea el encabezado) ½ taza de yogur natural de leche entera O ½ taza de yogur natural natural de leche entera diluido con 3 cucharadas de agua ½ taza de aceite de semilla de uva u otro aceite neutro 1 taza de azúcar en polvo.

Caliente el horno a 350°F con una rejilla en la posición media. Rocíe un molde para pan de 8½ por 4½ pulgadas con aceite en aerosol, espolvoree uniformemente con harina y luego saque el exceso.

En un tazón mediano, mezcle la harina, el polvo para hornear, la canela y ¼ de cucharadita de sal; dejar de lado.

En un tazón grande, bata los huevos, el azúcar blanca y la ralladura hasta que estén bien combinados y de un color más claro, aproximadamente 1 minuto. Agregue el yogur, luego bata hasta que esté bien combinado. Añadir el aceite y batir hasta que quede homogéneo. Agregue la mezcla de harina y bata hasta que no queden rayas. La masa quedará muy fluida.

Vierta la mezcla en el molde preparado. Hornee hasta que un palillo insertado en el centro del pastel salga con algunas migajas adheridas, aproximadamente 45 minutos.

Dejar enfriar el bizcocho en el molde sobre una rejilla durante 10 minutos. Invierta el pastel sobre la rejilla, levante el molde y coloque el pan en posición vertical. Enfríe completamente, alrededor de 1½ horas, antes de glasear.

En un tazón pequeño, mezcle el azúcar en polvo y el ? de cucharadita de sal restante, luego agregue gradualmente el jugo; el glaseado debe ser suave, con la consistencia del yogur regular. Si es demasiado espeso, agregue ½ cucharadita de jugo adicional a la vez para lograr la consistencia adecuada.

Coloque la rejilla con el pastel en una bandeja para hornear con borde. Con una cuchara, rocíe el glaseado sobre la parte superior del pastel, dejando que gotee un poco por los lados. Deje reposar el glaseado durante unos 30 minutos antes de rebanar y servir.