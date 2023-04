Goretty Medina: un diseño para toda la vida

Patricia Acosta

@revistaalamoda

Santo Domingo

El ‘encuentro’, palabra clave de esta entrevista, fue en el Hotel Luca, una de esas casas mágicas de la Ciudad Colonial que tienen esa distintiva arquitectura del siglo XVI.

Detrás, había una cascada que hacía que la conversación se convirtiera en el vehículo que permitiría que Goretty Medina se encontrara con ella misma, con su pasado y lo que quería para su futuro.

Era su cuarta vez en el país, pero, para esta ocasión la Latin American Fashion Summit (LAFS) era su motivación. Sentía la necesidad de que República Dominicana conociera su marca, sus diseños y, sobre todo, volver a ese ‘encuentro’ lleno de arte y mucha moda.

“Coincidir con personas que aman la moda, la arquitectura y los colores es increíble”, así inició, con taza de café en mano y con mucha ilusión por todo lo que había sucedido durante los últimos días en la Ciudad Colonial.

Goretty Medina es una diseñadora colombiana que, desde sus 13 años, corregía a la propietaria Nora Cecilia en su taller de costura. Nora es su madre, su escuela en el mundo del diseño, su mayor inspiración, por cómo hace realidad los sueños de sus clientas, y su fortaleza. “Mis logros tienen una influencia grandísima de mi mamá. En las vacaciones me ponía a coser, dañé muchas cosas y nunca se lo dije. Estar con ella me ayudó, me nutrió”, dice con emoción.

El primer nombre que le puso a su marca fue ‘Cocco Allé’, creada junto a sus primas. “Buscando nombres que tuvieran que ver con moda caribeña, dimos con ese, que significa: ‘Coco para todos’. En el momento en que fuimos a registrarlo, otra marca se oponía. En ese mismo momento, dije: ‘Pongámosle Goretty Medina’”, así, cuenta, nació su firma.

Su primera colección la confeccionó con tela de velino, una más liviana que el lino. Era solo blanca y con bolillo. Después, la combinó con la técnica del macramé. “También mezclaba el velino con tela de licra. Recuerdo que esta propuesta la presenté en un concierto en la playa, nada que ver con moda, pero me atreví”, explica.

Goretty es un referente de la moda en Colombia. Lo logra gracias a su perseverancia. Tiene más de 16 años con su firma y confiesa que ha tenido que atravesar dificultades, incluyendo que le copien sus diseños. “Cuando amas lo que haces, te reinventas y eres original, logras permanecer”, afirma con certeza.

Más sobre Goretty

Una ciudad: Cartagena

Un diseño: El vestido Elizabeth

Pasión: La moda

Dorado o plata: Dorado

Color favorito: Blanco

Personaje favorito de la historia: Gabriel García Márquez

Comida: Arroz con coco

Bebida: Cerveza o café

Frase: Sí se puede

Vino o champagne: Champagne

Un lugar: Mi casa

Hijos: Mi todo, mi motor, mi inspiración

Apodo: Gore

Una película o serie: Series japonesas

Un postre: Los rollos de canela

Estilo: Romántico, volumen

¿Qué es lo que no puede faltar en un clóset? Una camisa o un vestido blanco