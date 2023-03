Jenniffer Meléndez, experta en migración: “La ‘vuelta’ siempre debe ser por lo legal”

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

La historia de vida de Jenniffer Meléndez está compuesta por la de muchas otras personas a las que ayuda a regularizar su estatus en Estados Unidos. Ella es una abogada dominicana, experta en tema de migración.

Esta mujer que eleva el nombre de República Dominicana en el extranjero, realiza su trabajo profesional y su asistencia social a los latinos, sin hacer ruido. De hecho, así fue que llegó a la Redacción de LISTÍN DIARIO para contar su historia. Nadie se dio cuenta de que en el periódico estaba la portadora de un tema que anda en boca de todos: la migración.

Muy bien puesta con su vestido negro y sus tacones altos, caminó hacia el salón adonde habría de hacerse la entrevista. Su amiga Lola la acompañó y la animaba a ofrecer una sonrisa para las fotos. “Piensa en JM”. La frase fue mágica. Jenniffer no solo rió para el lente, sino también para tocar un tema tan serio como lo es el relacionado a las leyes.

¿Qué te motiva a incursionar en el Derecho y la justicia? Su respuesta fue inesperada. “El haber sido una niña abusada, maltratada… y sin tener a nadie que me defendiera, fue lo que me llevó a estudiar esta carrera para defenderme yo misma”. Su voz no se quiebra, pero se evidencia que haber tenido una niñez atropellada la ha hecho más fuerte.

Se reservó los detalles del abuso. Solo se limitó a decir que era golpeada en el seno familiar y que a veces iba con marcas a la escuela. “Eso me hizo crecer con ganas de pelear, de defender, de luchar para que nadie me hiciera daño ni a mí ni a otros”. Su explicación deja claro el por qué se ha convertido en el 'ángel' de tantos compatriotas y otros latinos que necesitan una mano amiga para regularizar su estatus en Estados Unidos.

Recomendación desde el corazón

Aunque vive de su profesión, no le interesa que la gente incurra en tantas faltas en la búsqueda del ‘sueño americano’. Sabe que a veces el desconocimiento, la desesperación, las ganas de triunfar y hasta la curiosidad llevan a una persona a salir de su país de forma ilegal. “Pese a eso, es bueno que entiendan que la ‘vuelta’ siempre debe ser por lo legal”. A esta cita le agrega que hay personas que apuestan a lo ilícito sin antes intentar hacer las cosas de forma correcta.

No está de acuerdo con el riesgo al que se exponen muchos dominicanos para salir del país por la vía que sea. No saben que la forma en que entran a Estados Unidos a veces dificulta la obtención de los resultados esperados. “Aunque casi todos los casos que llegan a mis manos encuentra solución, debo admitir que hay algunos que no proceden”. Para dar sentido a lo expresado cita el caso de una persona a la que no fue posible detenerle la deportación. “En cambio, me sentí bien porque al menos, no quedó fichada, gracias a cómo se peleó el caso”. Lo comenta satisfecha del deber cumplido.

Sus pasos hacia el éxito

Jenniffer Mercedes Meléndez Ochoa es el nombre completo de esta mujer que ha resuelto miles de casos migratorios, y que activos tiene en carpeta alrededor de 200. Fue aquí, en su amada República Dominicana donde cursó la carrera de Derecho. Se graduó en la Cum Laude en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en el año 2007. Luego realizó un postgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Instituto Superior para la Defensa del Ministerio de las Fuerzas Armadas, en 2009.

No se conformó con esos estudios. En 2010 se va a Miami, y allí se capacita en el programa de inglés avanzado certificado por el Miami Dade County Public Schools del Estado de la Florida. Luego realiza los estudios de Derecho Internacional y Transnacional, en la Universidad de Miami. Se graduó en 2014. Luego hace un diplomado en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Continúa capacitándose.

Ya con este aval profesional, se adentra al tema de la migración al punto de que, son muchos los casos sobre en los que ha trabajado. Hablar de esto la emociona y no pierde la oportunidad de decir: “La frase que más me gusta escuchar es: ‘Su caso fue aprobado’. Eso no tiene comparación con nada”. Fue en una de las pocas ocasiones en las que sus ojos se aguaron.

“He durado hasta 17 horas trabajando sin parar en un caso para ayudar a alguien”

“No hay hora, no hay pretextos, nada… cuando se trata de resolver un caso que ha de devolverle la paz a una persona o a una familia”. Eso dice Jenniffer Meléndez, la abogada de migración dominicana que, en Miami se ha dedicado a enderezar los estatus 'torcidos' a compatriotas y latinos que necesiten ayuda al respecto.

Ha habido momentos en los que ha tenido que trabajar sin límite de tiempo para lograr los objetivos que se plantea como profesional y como ser humano. “He durado hasta 17 horas trabajando sin parar en un caso para ayudar a alguien”. Su rostro evidencia que, en efecto, esto la hace feliz, pues su misión al emigrar desde aquí, siempre fue poner sus conocimientos y su talento a favor de las personas más vulnerables, especialmente de las víctimas de violencia intrafamiliar.

Con respecto a este tema, se identifica a la perfección. “Como te dije, yo fui víctima de violencia intrafamiliar durante mi niñez, y de verdad, no quiero ver a nadie pasando por esto”. Tras tocar esta parte que, evidentemente, le afecta, no deja de ofrecer el dato de que hasta ella llegan casos de toda índole relacionados con migración, trata de personas, gente maltratada, deportaciones, entre otros que ha sabido ponerle el frente y hacer que éstos salgan airosos.

“Para citar un caso de los tantos, te voy a contar un poco del de una familia colombiana que después de mucho tiempo batallando, pudimos lograr el perdón y con ello que su caso fuera aprobado. Eso sí, fue algo bien difícil, hubo que acudir a sabrás Dios cuántos perdones, para lograr que una madre y sus dos hijos lograran legalizar su estatus en Estados Unidos”. Como éste, hay muchos otros que involucran la repatriación o deportación. “Claro, hay ocasiones en los que por más que luchemos, no logramos lo esperado, pero son los menos”. La satisfacción de agotar todos los recursos, siempre le queda a Jenniffer, que insiste, lo legal es lo correcto.

Otras formas de ayuda

Esta abogada dominicana que está teniendo éxito en Miami por sus dotes de buena samaritana y profesional competente, comenzó a ponerse en los zapatos del otro, cuando inició su labor voluntaria y gratuita en una entidad sin fines de lucro. “Ahí nació mi deseo de ayudar, al punto de que cada caso es un reto y un desafío que quiero lograr, más que por mí, por ver la alegría de esa gente que busca mi ayuda”. Esta parte la conmociona y se nota.

Por más compromisos que tenga, no echa a un lado su deseo de contribuir a través de charlas en iglesias y asociaciones de profesionales, a decenas de personas que solo necesitan orientación. De esta manera, busca la reunificación familiar, evitando deportaciones y permitiendo que aquellos que luchan por llegar a territorio americano en búsqueda de una oportunidad para tener una mejor calidad de vida, puedan realizarlo.

A esa gente la motiva desde su experiencia. Para ella no fue fácil abrirse paso en un país extranjero. La adversidad la venció con disciplina, persistencia y fuerza de voluntad. Antes de tener su propia firma JM Immigration Firm, PLLC, tanto en Miami, como en otros estados y en República Dominicana, prestó sus servicios en otros bufetes de la ciudad de esa ciudad. La fe en Dios tiene su cuota de responsabilidad, como también la tiene la gallardía con la que afronta y enfrenta cada caso.

Un trabajo reconocido

No trabaja para que se lo reconozca, sino para cumplir con su deber como profesional y como persona. Sin embargo, sus acciones no han pasado desapercibidas y, entre los muchos méritos obtenidos está el ‘Avvo Client's Choice Award’, premio obtenido por las recomendaciones que hace a sus clientes. Lo ha ganado en dos ocasiones consecutivas. Otro es el ‘Rising Star’, otorgado por el Instituto Americano de Estudios Legales a esta dominicana, miembro de la Asociación de Abogados de Migración de Estados Unidos y del Chapter del Sur de la Florida.