Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

Las fotos tomadas por Conrado en RD: 1938-1944

Conrado era el nombre profesional del fotógrafo Kurt Schnitzer, un exiliado vienés que vivió en República Dominicana entre 1938 y 1944. Sus interesantísimas fotos, que proyectan diferentes lugares, momentos y situaciones de la vida dominicana, han sido recopiladas por Constancio Cassá Bernaldo de Quirós y publicadas por el Archivo General de la Nación. Una excelente historia gráfica de parte de esa época.

¿Vino o no María Montez en 1943 a RD?

En una de las fotos tomadas por Conrado y publicadas por el AGN aparece una cuyo pie indica que es la entrada de María Montez a la presentación de su película ‘Las mil y una noches en el cine-teatro Olimpia’. Comentado este hecho en el grupo Protectores de Nuestro Patrimonio Histórico, surgió la duda de si es ella la dama que pudiera identificarse como tal en la foto panorámica, pues se entiende que nunca regresó al país siendo actriz. Por cierto, en octubre de 1943 fue condecorada por el gobierno dominicano, acto celebrado en Los Ángeles, California, EU, según foto en el libro que sobre la actriz escribió Margarita Vicens de Morales. ¿Puedes sacarnos de la duda y escribirnos a menudocb@yahoo.com?

Cartones de Cuaresma pro Fundación La Merced

La Fundación La Merced, dedicada a ayudar a niños, niñas y adolescentes, ha creado para estos días lo que llama Cartones de Cuaresma. Según explica Yasmín Abreu, consiste en guardar cada día durante la cuaresma una moneda de cinco pesos hasta alcanzar 200 pesos en cada sobre. ¿Puedes ayudar en esta labor a favor de la niñez y adolescencia? Llama a Yasmín, al departamento Administrativo, teléfonos 809-620-9907 y 809-603-6804.

¿Emergencias dentales?

Le preguntaba a mi hijo Alexis qué podía ocurrir si un día festivo o de noche alguien sufre un problema complicado en un diente o una muela. Coincidíamos en que en problemas dentales no hay departamentos de emergencia. Nos equivocamos. Por una amiga se enteró que en Clínica Estética Dental ofrecen emergencias dentales las 24 horas: ‘Tienes 30 minutos para llegar a la atención dental si se ha fracturado o se le ha salido un diente’, dice. Su teléfono: 849-394-7880. No, no sé quiénes son los especialistas.

‘Retrato de una mujer moderna’

Tan pronto Mirka me mandó una lista de novelas que hay en Cuesta Libros me llamó la atención ‘Retrato de una mujer moderna’, escrita por Manuel Vincent. Está basada en Concha Piquer, una cantante española ‘que rompió todos los moldes’, Triunfó en Broadway, Estados Unidos, y con apenas 18 años se vio allí ‘envuelta en un homicidio y ha tenido contactos con la mafia’. Ya la compré y empecé a leerla. Me atrapó desde la primera línea.

Los vasos térmicos: prácticos para la oficina

¿Te gusta tomar café en la oficina, pero con el aire acondicionado se te enfría muy pronto? Quizás te pueda dar resultado echarlo en un vaso térmico. Entre las tiendas que los venden está Multicentro Sirena.