Sí, se puede comer variado y delicioso siendo vegano

Estefany Rodríguez Vier

estefany.rodriguez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Muchos vegetales, una pizca de color y cero producto animal es la fórmula para las recetas de Camila Dipuglia Pérez. Sus creaciones resaltan a la vista por lo ricas que se ven. El gran colorido por los ingredientes que utiliza le da vida a los platos y la exclusión de los productos de origen animal hace que la joven cree recetas únicas para la comunidad vegana.

Para algunos dejar de comer carne un día podría ser un sacrificio. Hacer el cambio de la proteína por algún vegetal es básicamente un “castigo” para sus cuerpos. Sin embargo, Camila, de 23 años de edad, ha mostrado a través de las redes sociales que durante los cinco años que lleva sin consumir carnes, leches de origen animal, huevo, mariscos o pescados, que se puede comer variado y delicioso.

Con más de 90 mil seguidores tanto en Instagram como en Tiktok, Sano y Exótico es el espacio en el que Camila ha recopilado decenas de creaciones desde que en marzo de 2018 tomó la decisión de ser vegana y eliminar de su vida de un día para otro los alimentos de origen animal. Cuenta que debido a los pocos productos en el mercado y las reducidas opciones que tenían las personas que adoptan este estilo de vida, se vio en la necesidad de asumir en su totalidad la cocina, volviéndola un espacio donde explotar su creatividad.

“Ahí empecé a subir fotos con las recetas detalladas, luego empecé a grabar… la página ha estado conmigo durante todo mi proceso, o sea, los cinco años que tiene la página son los cinco años que tengo siendo vegana”, comenta.

Dice que no recuerda algunos sabores como el de las carnes y que no le hace falta. No extraña nada de la comida tradicional.

“Cocinar vegano es totalmente diferente a cocinar normal con productos animales. A mí ya se me olvidó cómo sabe la carne, ya no me acuerdo ni a qué sabe el queso o la leche, entonces ya eso no forma parte de mí. Ya no trato de imitar esos sabores porque no me acuerdo”, expresa la joven que se declara fanática de lo agridulce.

Desde platos típicos dominicanos hasta recetas de la cocina internacional son llevados al mundo vegano en sus manos. Todo se inicia con un antojo sobre algo en específico, busca la receta original y pasa a elegir los sustitutos necesarios para darle su toque personal.

Sustitutos veganos

Champiñones, lentejas, hongos, carne de soya, leches vegetales y queso vegano son ingredientes que se repiten en muchas de las creaciones de Camila y cuyo resultado no tiene nada que envidiarle a la cocina tradicional.

Más allá de comer vegetales, siempre trata de complementar su dieta diaria con todos los grupos alimentarios que se necesitan como proteína, carbohidratos y grasas.

Recomienda a quienes quieran asumir este estilo de vida que vayan a su médico y se realicen sus exámenes de rutina.

Comenta que al empezar el veganismo lo mejor es abastecerse de productos naturales y dejar a un lado los procesados o importados que actualmente se encuentran en el mercado, ya que se podrían ir comprando más adelante y no son indispensables.