Oscar de la Renta: panel en Ciudad Colonial

El legado de Oscar de la Renta como gran embajador es el tema del cual, en el marco del Latin American Fashion Summit (LAFS), que se celebra en la Ciudad Colonial, tratarán esta tarde cuatro damas.

Son ellas Haydée Kuret de Rainieri, Miembro de la Junta de Directores de Grupo Punta Cana, Lisette Trepaud Johnson, Ceo Trepaud & Co. y María Amalia León, directora del Centro León, teniendo como moderadora a Rosanna Rivera, directora general de Revistas y Comunicaciones del Listín Diario y Directora de Turismo de la Ciudad Colonial. El conversatorio, que estará acompañado de videos, inicia a las 3:00 p.m. de hoy martes 14 de marzo de 2023.

Empanadas de yuca la CC

Tanto para el turista como para el nativo que apetezca comer un delicioso bocadillo típico del país, las empanadas de yuca del Mesón de Bari, en la calle Hostos de la Ciudad Colonial, son una excelente opción. Con una masa suave y a la vez crocante resultan deliciosas al paladar. Vienen con diferentes rellenos. Degusté la de pollo. ¡Exquisita! Es la primera vez que la como, invitada por Delgis Nardi de Rivera Caminero. Como era la hora del almuerzo, pedí luego Berenjena Marisol. Viene gratinada con queso y es buenísima. No podía dejar de serlo, pues Marisol es el nombre de la esposa del dueño. Delgis es una ‘fan’ de este lugar. No me extraña.

Antonio Pendones: en vivo

Con motivo de la Design Week RD, que se celebra hasta el 19 de este mes en la Ciudad Colonial, como parte del LAFS, el artista visual Antonio Pendones está desarrollando en vivo sus actividades. Puedes verlo si te acercas a su estudio, en la calle Padre Billini 165. Antonio Pendones es un artista que ha convertido el higüero en un elemento de decoración de alta gama, donde las luminarias tienen prevalencia. Asimismo, sintoniza con el color negro y maneja el papel para convertirlo en una obra de arte. Por cierto, parte de su trabajo lo proyecta la revista de diseño interior y decoración Aldaba, en su último número. Súper interesante.

En APEC, exposición ‘Fugaces’

La Fundación TimeArt y Apec Cultural abren hoy la exposición ‘Fugaces’ de la artista visual Mary Frances Attías. A partir de las 7:00 pm estará colgada en La Casona, sala de exposiciones temporales de APEC. ‘Estas imágenes son el testimonio de una realidad inasible que se desvanece aceleradamente a nuestro paso’.

Jaime Colson, el ‘desconocido’

El Museo Bellapart presentó hace unos meses, en el Centro Cultural de Banreservas, una exposición de los cuadros que posee del pintor Jaime Colson. El excelente catálogo muestra las obras y publica artículos escritos por varios profesionales sobre el pintor. A quienes no vimos la exposición, el catálogo nos aporta al ‘Colson desconocido’ en su ‘Reencuentro con el Caribe’.