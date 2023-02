Tengo un carácter difícil y eso afecta a mi pareja, ¿qué puedo hacer?

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

En el día de ayer, la doctora Rafaela Burgos, psicóloga clínica y terapeuta familiar, respondió las inquietudes de lectores sobre sus relaciones de pareja, en el Encuentro Digital de Listín Diario.

A continuación, estas fueron las respuestas de la también investigadora.

P. Tengo un carácter difícil y eso afecta a mi pareja y a otras personas. ¿Qué hago?

R. Te felicito por haberlo identificado. No siempre es fácil llegar a esa conclusión. Tal como dices, nuestra manera de reaccionar impacta nuestras relaciones más importantes y muchas veces contribuye a deteriorarlas. Para lograr cambios en estos aspectos es necesario entender cómo estos patrones se han instalado, con qué experiencias se relacionan y qué función tienen en nuestra vida, antes de poder sustituirlos por respuestas más adaptativas, mediante un ejercicio constante de autocontrol. Lo más recomendable es seguir un proceso terapéutico.

P. He tenido problemas con mi pareja, pues me sentí criticada por él y hasta me cerró el teléfono. Luego me alejé de él y ni siquiera se disculpa, ¿por qué los hombres son tan orgullosos y egocéntricos?

R. No todos los hombres reaccionan de esa forma. Tanto mujeres como hombres, muchas veces nos cuesta admitir que nos equivocamos y pedir disculpas, aun cuando esta es una respuesta que evidencia que hemos reflexionado y que entendemos que la otra persona puede haberse sentido afectada por nuestra conducta, aunque no fuera esa la intención. En relación a lo ocurrido con tu pareja, sería conveniente conversar en un tiempo prudente sobre lo que te molestó, cómo te sentiste y lo que esperabas de él, de forma que no se acumule el malestar, que en muchos casos genera distancia emocional y afecta el vínculo de la relación.

P. ¿Qué me recomienda para pasar un mes en armonía con mi pareja?

R: Es una pregunta difícil, porque habría que considerar las características de la relación, pero en general, el clima de una relación puede mejorar cuando evitamos las críticas, los reproches sobre temas o situaciones que realmente no son determinantes, cuando aumentamos el reconocimiento de las cosas positivas que tiene o hace la pareja y lo decimos sinceramente. Cuando tenemos detalles como ayudar o dar apoyo en cuestiones prácticas, cuando mostramos comprensión y empatía por lo que siente o expresa, entre otras cosas. Si nos proponemos hacer esto durante un período determinado, es probable que algunos patrones comiencen a cambiar.

P. ¿Qué debo hacer si a dos años de matrimonio, la relación se encuentra quebrantada?

R. En muchas parejas ocurren crisis durante los primeros años. Esto no necesariamente significa que la relación se termina. Las diferencias naturales entre los miembros, afloran durante esta primera etapa y se hace necesario aprender a manejarlas. Esforzarse por escuchar al otro, negociar y adaptarse mutuamente es fundamental. Si sientes que no lo logran, antes de tomar cualquier decisión, sería recomendable ir a terapia de pareja.

P. ¿Cómo enfrento el miedo a perder a mi pareja?

R. Cuando el temor a perder al otro nos domina, solemos estar en desventaja en la relación. Es posible que no seamos capaces de establecer límites, de defender nuestros derechos y validar nuestras necesidades. Está vinculado a la inseguridad y le confiere poder a la pareja. Reconocer nuestra propia valía, aumentar la autoconfianza y aprender a identificar lo que sentimos y lo que merecemos, son vías para enfrentarlo. En muchos casos, se hace necesaria la ayuda profesional para apoyar este cambio.

P. Desde hace un tiempo estoy pasando por un proceso de duelo amoroso. Salía con alguien que me decía que no quería nada formal, luego dejamos de vernos y al poco tiempo ya estaba con alguien, de manera formal. Esto me ha herido, pues he sentido que no he sido suficiente cuando sé que lo he dado todo. Ahora me siento sin nada de energía, ¿qué puedo hacer?

R. Es natural que te sientas lastimada y triste debido a la ruptura y a las circunstancias que describes. Sin embargo, es importante que tomes en cuenta que la conducta de tu expareja no es tu responsabilidad. Es una decisión suya, que no te define a ti, no indica cuánto tú vales. Este es un momento para enfocarte en ti y a medida que el dolor va pasando, ir conectando con las personas que son tu sistema de apoyo y retomando tus intereses individuales, de forma gradual.

P. Mi pareja es 17 años mayor que yo y siento que no me considera. Quiere que le cocine, lo atienda, pero no me lleva a pasear. Yo trabajo y encima de eso también tengo que hacer los quehaceres de la casa. Con esto no quiero decir que es malo, sin embargo, veo como que solo piensa en él. Yo tengo 47 años y el 63. Muchas veces me dice que ya está viejo, me siento mal y quiero hablar con él. ¿Cómo debo hacerlo?

R. Las conductas que describes en tu pareja suelen ser aprendidas; cuando estos patrones desiguales en la relación de pareja han sido el modelo vivido en la familia de origen, se asume que es lo adecuado. Es muy positivo que lo identifiques como algo que no tiene que ser aceptado, porque eso te da la oportunidad de intentar cambiarlo.

Hablar sobre estos temas no siempre es fácil. Es importante evitar culparse y atacarse mutuamente. Es más efectivo plantear la situación partiendo de cómo te sientes con esto, destacando las cosas que te hacen sentir satisfecha en la relación y luego focalizando lo que necesitas para sentirte mejor. Los cambios en estos patrones son lentos y puede haber momentos de retroceso. Lo importante es que lo conversado se sostenga en la práctica cotidiana. Es decir, que lo que digas se convierta en acción, por ejemplo: haciendo una distribución de tareas en la que los dos se pongan de acuerdo, fijando un día para salir juntos, etc.

P. ¿Qué pasa cuando un hombre, luego de 12 años de casado, sale de la casa, y le toma gusto a la vida sin compromiso, solo quiere estar a medias con la familia y quiere vivir una vida a su manera, donde la familia no es su prioridad?

R. Es difícil saber los factores que pueden estar influyendo en esta conducta, sin conocer el caso. Sin embargo, podemos discutir el manejo que podría darse a esta situación, por parte de la pareja. Como en cualquier desacuerdo, conviene intentar tener una conversación, tratar de entender lo que puede estar en la base de la conducta, plantear cómo nos sentimos al respecto y si es posible, buscar alternativas que respondan a las necesidades de ambos.

P. Tengo 30 años, no tengo hijos ni pareja, pero me siento muy presionada por mi familia y la sociedad, porque para muchos estoy quedándome “jamona”. ¿Qué debería hacer en este sentido?

R. El matrimonio, como la maternidad o paternidad son decisiones personales. Las personas cercanas no son las llamadas a definir si alguien debe o no, tener pareja o hijos, ni cuándo hacerlo. Es importante establecer estos límites de forma respetuosa y cordial, pero firme.

P. Mi esposo es atento, cariñoso y cuando está delante de sus amigos y familiares exagera su cariño. Esto me molesta y tenemos 25 años de casados.

R. Puede que él lo asuma como demostraciones naturales de cariño, pero dado que su conducta te produce incomodidad, lo mejor es que lo puedas conversar con él. Es importante que no se interprete que no está bien ser cariñoso en público, sino más bien clarificar cuáles demostraciones no te gustan y por qué.