El estrés no permite que disfrutemos de la vida

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Como yo me nuevo en motoconcho, carro público, Metro, taxi, Uber, voladora y a pie soy la más llamada a hablar del tema, porque en un carro privado jamás me enteraré de lo que sucede a mi alrededor. Lo vivo en carne propia, para que no me cuenten.

Me he montado en voladoras y cuando pago le digo al chofer que suba la música, o que ponga bachata y ahí ya comienza la gente a reírse, y recuerdo que antes algunas madres les decían a sus hijas que no se rieran porque eso era provocación y a los varones, que no se pusieran las manos en la cintura, porque es cosa de hembras.

El martes fui al laboratorio a hacerme mis analíticas rutinarias y como hay que esperar mucho tiempo en ayunas me llevé un pantalón para hacerle el ruedo. No sé qué pensarían, pero lo hice en un santiamén. La gente no quiere esperar, no quiere hacer filas y se paran de sus asientos a caminar de aquí para allá y de allá para acá, como si estuvieran “conchando”.

En el Metro quieren llegar al destino antes de montarse, y pasa cada cinco minutos. Imagínense en Nueva York que los trenes se toman más tiempo para pasar y los destinos son más lejos. Y peor aún es cuando entramos al Metro que no pensamos en los que vienen detrás y nos sentamos en el asiento más cercano, en vez de corrernos al que está más lejos.

En algunos países de Europa tienen por costumbre que los que llegan más temprano se estacionan más lejos, para dejar los parqueos más cercanos a los que llegan tarde, que quizás tuvo un percance. Hay conciencia social.

Y los que se lamentan cuando se pincha o explota la goma del vehículo, que se acabó el combustible, que se le olvidó algo, en vez de resolver comienzan a resabiar, pero no son capaces de observar el rocío en la grama, las vacas pastando o olfatear el olor a estiércol de la zona. Tienen que disfrtar el trayecto hasta llegar al destino.