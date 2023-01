Calle Preciados, en Madrid: un espacio variopinto de tiendas

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

En un espacio variopinto de peatones y tiendas se extiende por 500 metros y en dos bien diferenciados tramos una concurrida calle peatonal de Madrid: Preciados. En su primer tramo, una corta distancia entre la Puerta del Sol y Plaza Callao, se puede comprar un artículo de diseñador en El Corte Inglés y, a pocos pasos, encontrar un comercio de ropa barata.



Firmas de ropa interior (Intimissimi), locales de carcasas para celulares, ropa de mujer a precios asequibles (Danubio Azul), zapaterías, bisutería de bajo precio, relojes finos, libros, electrónica, música y video (Fnac) y muchas más (Zara, Desigual…), caminar por Preciados en verano (mi última vez en junio 2022) es un paseo apetecible, por los toldos de tenues tonalidades que tamizan la luz solar.

En el segundo tramo, ya con tránsito vehicular, que gira en descenso desde la Plaza Callao hasta la Plaza Santo Domingo, predominan las cafeterías y los restaurantes. En Asador de Aranda he comido un cordero que sabe a gloria.

‘Mira, lo que querías’, dice mi hijo Alexis señalando un kaftán que cual bandera ondea de una vara sobre la acera. (Para usar de blusa lo he buscado en Santo Domingo y en Madrid, pero que no tenga piedrecillas ni hilos metálicos. No aparece). ‘¡Ay no! Debe tener mucho polvo’, respondo con desdén. Entramo. Han de tener otros. Nos equivocamos. Sólo queda el que está al exterior y uno engavetado, aunque de estampado y color diferentes. A pesar de mi desdén, por eso del polvo, decido comprarlos. Cada uno vale solo 9 euros, pero se ven bien. Al fin y al cabo, si la etiqueta no miente, el material es 70 por ciento seda y 30 por ciento viscosa.

En una tiendecita esquinada con despliegue de manteles bordados, entro a comprar un par de estolas y una pashmina. Me informan que van a descontinuar este tipo de mercancía. Ahora tendrán artesanía del tipo que busca el turista. Es decir, souvenirs. (Fotos tomadas por mi hijo Alexis Ramos Brusíloff para este artículo en LISTÍN DIARIO).

Tarjeta de descuento

El Corte Inglés ofrece gratis al turista una tarjeta de 10 % de descuento. Para conseguirla hay que tener más de 18 años de edad, no vivir en España y presentar el pasaporte en el departamento de Servicio al Cliente. A partir de cinco días de emitida es válida para comprar innumerables productos (no todos) en cualquier centro comercial de El Corte Inglés en España. Conviene pedirla antes de hacer la primera compra.