Controversia y frivolidad marcan el primer día de la Semana de la Moda de París

AP

París, Francia

La artista negra pionera Josephine Baker, que salió de Estados Unidos para alcanzar la fama mundial en París en la década de 1920, fue la musa de Dior para una colección primaveral de alta costura de la vieja escuela de clasicismo arquetípico.

Con sus acariciantes terciopelos y sedas, bordados, lentejuelas y diminutos tachuelas plateadas, la diseñadora Maria Grazia Chiuri puede no haber reinventado la rueda, pero ciertamente la embelleció maravillosamente el primer día lunes de la Semana de la Moda de París.

Sin embargo, el primer día del evento no estuvo exento de controversia después de que Dior fuera criticado por invitar a un influencer de Rusia sancionado por Ucrania. Además, Schiaparelli fue objeto de ira en línea por exaltar la caza de trofeos después de presentar una cabeza de león falsa.

Aquí hay algunos aspectos destacados del primer día de exhibiciones de alta costura de primavera-verano:

EL PANADERO DE DIOR

Alineando los interiores perfumados de un anexo dentro de los jardines del Museo Rodin había imágenes gigantes de la artista afroamericana Mickalene Thomas de Josephine Bake junto con otros íconos femeninos afroamericanos.

Las crudas fotografías de los cuadros documentaron la extraordinaria vida de Baker y sus múltiples roles: como miembro de la Resistencia francesa, activista de los derechos civiles y humanista, además de bailarina e intérprete.

Los invitados tomaron asiento, curiosos y emocionados.

Según Dior, una serie de abrigos, una versión de los estilos de albornoces, representaba "el vestidor acogedor e íntimo que precede a la entrada (de Baker) en el escenario". En términos de alta costura, eran innegablemente hermosos, aunque un tanto moderados. El primero vino en terciopelo de seda; sus solapas de diamantes negros colgaban con un peso dramático. Se usó sobre trajes de baño de satén delicadamente fruncidos en una versión de la década de 1950. En otros lugares, la malla tipo punto hecha de seda y cuentas de acero cortan un elegante estilo vintage en un conjunto, al mismo tiempo que evocan un poder femenino tranquilo. Se llevaba sobre un vestido de noche de terciopelo arrugado y reluciente para sugerir intimidad.

Más tarde, Chiuri se soltó un poco el cabello y se puso el flequillo. El apogeo de Baker fue evocado en una falda de malla con cuentas de acero adornada con flecos brillantes.

Aunque el tema creó una expectativa de que la ropa de Dior en sí podría ofrecer una poderosa exploración del racismo o ser negro, la colección en sí siguió siendo muy parisina. Fue solo un homenaje velado a la pionera negra que libró batallas contra la raza, el género y la nacionalidad durante toda su vida.

Dicho esto, fue admirable la cantidad de modelos de color que desfilaron en el desfile, en más de la mitad de los 60 looks, especialmente debido al hecho de que la Semana de la Moda de París y la industria del lujo en general han luchado contra las persistentes acusaciones de ser blancas. -céntrico.

MAISIE WILLIAMS JUEGA A LA HERMANA DE DIOR

La estrella de "Game of Thrones", Maisie Williams, se veía perfecta posando frente a imágenes de estrellas como Earth Kitt, Nina Simone y Baker con peinado de duendecillo y bustier de Dior ante los destellos de las lentes de los fotógrafos.

Williams calificó su llegada al desfile como "un sueño", en parte porque acaba de interpretar a la hermana de Dior, Catherine Dior, en la muy esperada serie dramática de Apple TV "The New Look", que se centra en la amarga rivalidad entre el modisto y Gabrielle “Coco” Chanel.

Williams, que encontró la fama interpretando a la luchadora Arya Stark, le dijo a Associated Press que "creo que la mujer Dior es algo a lo que realmente aspirar", y calificó la ropa de "poderosa" para las mujeres.

“Las mujeres que me encanta interpretar tienen cualidades que se alinean”, dijo.

INFLUENCER RUSO SANCIONADO INVITADO

Dior provocó críticas en línea por invitar a un programa de alta costura de París a una presentadora de televisión rusa llamada Yana Rudkovskaya, quien fue sancionada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el 15 de enero por sus conexiones con el presidente ruso Vladimir Putin. Según los informes, otras casas se han negado a permitir que Rudkovskaya, que es una persona influyente, participe en sus espectáculos.

Rudkovskaya publicó una foto de su invitación de alta costura de Dior en Instagram. Algunos periodistas preguntaron cuántos “otros rusos sancionados asisten a la Alta Costura de París”.

SCHIAPARELLI HACE GIROS SURREALISTAS

Frivolidad glamorosa, siluetas exageradas y versiones surrealistas de los clásicos que se remontan al apogeo de la década de 1930 de la fundadora de la casa, Elsa Schiaparelli.

Ese fue el estado de ánimo en el primer desfile de alta costura primavera-verano de la temporada, ¡y qué comienzo! -- con sus ataduras de oro, adornos intrincados y pase de lista de los VIP de primera fila dentro del elevado atrio dorado del Petit Palais.

El diseñador Daniel Roseberry estuvo en plena forma el lunes, tomando estilos clásicos y dándoles giros inesperados. Un esmoquin oscuro con hombros rígidos de gran tamaño se transformó en un mono minimalista de la era espacial.

Un bustier de bronce reinventado como una concha de ostra gigante se levantó como un abanico que oscureció el rostro de la modelo. Sus increíbles adornos de perlas se plasmaron en capas orgánicas y cristalizadas que muestran la destreza del taller de la casa.

Una miríada de chucherías adornadas, casi parecidas a perlas mojadas, goteaban orgánicamente de una chaqueta bolero inflada que cortaba una hermosa silueta, y quizás había pertenecido a alguna princesa submarina.

Sin embargo, la colección también fue reverencial para el fundador de la casa, cuya marca única de frivolidad cautivó al público de todo el mundo. Una cabeza de león gigante, repleta de colmillos y melena tupida, modelada por Irina Shayk agregó un toque a esta colección. Fue un guiño ingenioso al surrealismo, pero también una declaración sobre lo absurdo del uso de pieles.

Kylie Jenner, quien se sentó en primera fila en Schiaparelli y también lució una cabeza de león tridimensional y un bolso dorado de piel de serpiente, fue criticada más tarde en línea en medio de acusaciones de exaltar la crueldad hacia los animales.

IRIS VAN HERPEN SE DIGITALIZA

A contrapelo de la Semana de la Moda de París, que le está dando la espalda a lo digital, Dutch Wunderkind dijo sobre su última oferta de alta costura que "se enorgullece de anunciar que... en lugar de un desfile tradicional, la marca muestra una presentación digital que permite para una mayor libertad creativa y narración de historias”.

Una presentación en persona acompañó la película de colección 'Carte Blanche', en la que se asoció con una artista francesa llamada Julie Gautier, explorando cómo la belleza femenina puede usarse como una forma de control.

Un vestido rojo flácido, con tendones que revelaban pulgadas de carne, parecía una criatura marina venenosa, mientras que los círculos entrelazados evocaban un coral puntiagudo pero precioso. Ondulantes porciones azules y plateadas de tela generosa en un vestido fluían como un generoso bajo el agua, tocando la inspiración orgánica característica del galardonado modisto que ha diseñado para artistas como Bjork.