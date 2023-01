Metas financieras del 2023: pautas, herramientas y estrategias para alcanzarlas

Luchy Álvarez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo, RD

Tenías como meta en el año recién finalizado ahorrar, saldar deudas, cambiar tu vehículo y demás objetivos financieros, pero llegaste a diciembre y observaste que no lo cumpliste. Este artículo te servirá.

Antes de empezar a decirte mil palabras recriminatorias y culpar a media humanidad, debes saber que no alcanzar las metas es más común de lo que piensas. En todas las áreas de nuestra vida, cumplir objetivos es algo exigente. Por lo que te comparto, de acuerdo a mis conocimientos y experiencias, cosas que puedes hacer diferentes en 2023 y te ayudarán a alcanzarlas:

Enfócate en tus metas

Existen miles de estudios clínicos acerca del enfoque; en palabras simples, es decirle a nuestro cerebro, que busca gratificación, se distrae y se confunde, para dónde tiene que ir.

Inicias enero y febrero con tu meta de ahorro, lo realizas muy bien; se fundió el motor del vehículo, tomaste parte de este dinero para arreglarlo; marzo descuadrado; en abril lo olvidaste y vuelves a recordarlo en agosto.

Tienes muchas explicaciones, el trabajo aumentó, muchas presiones, debes darle apoyo a tus hijos que tienen problemas, etc. Olvidaste lo importante que era ese ahorro con el que vas a comprar tu primera vivienda, lo bueno que fue poder tomar parte de este dinero para arreglar el carro, te decepcionas y sueltas.

El cerebro te muestra lo que tú le digas, porque es un gran procesador que tiene que desechar miles de informaciones inservibles a diario; debes decirle constantemente qué es importante para ti y te mostrará cómo reducir gastos, cómo incrementar tus ingresos y cómo salir adelante.

Una observación importante, no se trata de decir en voz alta: “Quiero ser rico”, para que aparezca el dinero mágicamente en tu cuenta, se trata de que ejecutar prácticas de enfoque sencillas y efectivas:

1. Establece tus metas en detalle, cuánto ahorrarás, qué día, para qué son esos ahorros.

2. Escríbelas en tu agenda, la guía financiera del 2023, Luchy Álvarez Finanzas, te facilita tener visibles tus metas financieras todos los días y te sirve a la vez como agenda diaria, para tus citas y compromisos.

3. Pon un aviso en el celular, una vez al mes, en fecha de cobro o cuando desees, pon un recordatorio, para pasar balance de tus metas.

4. Visualiza tu objetivo, cómo te sentirás sin estas deudas, cómo será esa primera vivienda, de qué color será tu nuevo vehículo, enfócate en eso.

5. Rodéate de cosas que te acerquen a tu objetivo, lee libros de finanzas, sigue mentores financieros que compartan información de valor, crea tu presupuesto y plan financiero por escrito y revísalo periódicamente.

Expectativa y realidad, evita autosabotearte

Seguramente te has reído con los memes acerca de expectativa y realidad, has pintado una pared o preparado una receta que no se parece en nada a la foto. Es común ponernos expectativas poco realistas y es una de las razones por las que abandonamos nuestros planes.

Para tener metas realistas te recomiendo este proceso:

1. Inicia con tu presupuesto, ingresos y gastos, cuánto puedes ahorrar mensual, cuánto puedes usar para saldar deudas.

2. Qué tiempo te llevará saldar todas tus deudas o las más costosas; qué tiempo tomará, con la realidad de tu presupuesto ahorrar RD$XXX, monto que necesitas para tu nueva inversión.

3. Revisa amenazas y oportunidades particulares en tu vida, tienes sueldo fijo o ingresos sumamente variables, tienes hijos enfermizos, debes mudarte, viajar o realizarte un procedimiento de salud en este año. Esta es tu realidad y debe ser tomada en cuenta.

La mayoría de las personas que abandonan una meta lo hacen por sentirse decepcionadas al no alcanzarlas y el 80 % de las ocasiones sucede por ponerse metas irreales. Tu autoconfianza aumenta cuando se alcanzan pequeños pasos hacia tus objetivos y te impulsa a continuar. Elige muchos pequeños pasos a grandes saltos.

La autora es conferencista y mentora financiera