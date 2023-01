Un edificio emblemático en Madrid: el edificio España

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

No está entre los puntos turísticos y comúnmente es pasado por alto. Sin embargo, el edificio España es un edificio emblemático no sólo de Madrid sino de todo el país. Es que con 117 metros de altura era en la década del 50, desde que fue inaugurado en 1953, ‘el edificio más alto de la nación y de Europa’.

Décadas después estuvo doce años cerrado y a punto de ser demolido, pero gracias a la presión de la ciudadanía, el Ayuntamiento obligó a sus compradores a mantener la icónica fachada. Hoy se levanta triunfalmente remozado con su empaque original frente a la visitada Plaza de España, en un extremo de la más conocida calle de la capital española: la Gran Vía.



En él funciona el hotel Riu Plaza España, cuyo lobby atrapa la mirada con una elegante escalinata donde el mármol se enseñorea del espacio. Un dato curioso: carece de planta trece, como tampoco la tenía el hotel que en los años 50 aquí funcionaba (por lo que pudiera ser superstición de los huéspedes).



Tampoco tiene habitación número 13. (De esto me entero en el Magazine de La Vanguardia). Uno de sus espectaculares atractivos es un balcón transparente y una pasarela de cristal de cuatro metros de largo.



En el edificio España está también la megatienda Zara distribuida en cuatro pisos, que uno a uno recorrí con mi hijo Alexis en el pasado mes de junio. Confieso que no me llamó la atención. Stradivarius es otro local comercial que funciona en este edificio al cual por primera vez entré en 1957. En ese año, con mi madre me alojé varias semanas en uno de los apartamentos administrados por el hotel, y en viajes posteriores fui observando su triste decadencia hasta que le vi resurgir como el Ave Fénix.



De su importancia arquitectónica, la Guía de Madrid Arquitectura y Urbanismo señalaba en 1982 que el edificio era el ‘más representativo de época autárquica: con un lenguaje nacionalista que alterna el ladrillo y la piedra de caliza, con presencia de decoración neo-barroca, lujosa decoración interior, gigantismo y financiación oficial dentro de la política urbanística del Plan Bidagor’. (Mi hijo Alexis Ramos Brusíloff y yo tomamos las fotos para este artículo en el LISTÍN).

Entorno

En este tramo, donde se unen la Gran Vía y la calle Princesa, se extiende con más de 70,000 metros cuadrados la ‘nueva’ Plaza de España. Cuenta con modernas esculturas, el monumento a Cervantes, con la representación de Don Quijote y Sancho Panza, innumerables bancos y árboles, juegos infantiles, vías ciclistas, el Café de Cervantes y ‘las farolas más modernas del mundo’ con 20 metros de altura.