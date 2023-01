El primero de enero con la familia Abad-Escobosa

Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Ni me imaginaba que en este inicio de año me la iba a pasar con esta familia. Siempre estoy presente en las cherchas que se “arman” en ese hogar y también a donde Marilín Ortega y “Mi Pana Freddy”, principalmente con algunos miembros del Ballet UASD que residen en esta urbe, pero en otras épocas del año.



Bailando hasta el cansancio

En esta oportunidad conocí a Salvador Abad, uno de los hijos de Raymond y Esperanza y a su esposa Gloria que está esperando su tercera criatura llamada Mila. A Esmon Abad “Mon”, su otro hijo, lo conoceré en la otra vuelta. Fue una velada chulísima con los nietos y Flor, la única hembra, que junto a su tía Milagros disfrutamos bailando los temas navideños, hasta que Esperanza tuvo que colocarme una bolsa caliente en la cintura por el frío y porque en esta temporada no me inspira ejercitarme.



Comida por un “tubo”

Debo informarles que ese Año Nuevo me la pasé picando y comiendo. Esperanza estuvo en la cocina todo el día preparando los manjares, entre ellos un locrio de carne de cerdo ¡Ay mi madre! Y me serví como tres veces. Preparó unos ñoquis (gastronomía italiana), que nunca lo había visto “en persona”, se me parecieron a los “domplin” (gastronomía inglesa), a los “wonton” (gastronomía china). Y es que ya hay diversidad de platos en las celebraciones navideñas (Nochebuena, Navidad y Año Nuevo).

Proyectos en carpeta

Gracias a esta familia por hacerme sentir como en mi casa, esas atenciones de siempre, me añoñaron, y mientras Esperanza estaba en sus menesteres Raymond y yo tocamos diferentes temas como colegas periodistas, como compañeros de bailes en el Ballet de la UASD, tocando puntos de la medicina folklórica y de muchos proyectos que nos esperan para estos años venideros.

Paseo incluido

Ya al anochecer, fuimos a disfrutar de las luces del árbol de Navidad en el Rockefeller Center, un abeto de Noruega de 82 pies de altura, con 50,000 luces LED y coronado con una estrella de cristal Swarovski. diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind en 2018. Fue un tiempo maravillo con una temperatura bastante agradable y con la mejor compañía.