Tania Alcalá: colores y diseños para una mujer resiliente

Circula en las redes un video en donde se le ve motivar e investir de poder a un grupo de modelos en la ciudad de México; ellas mismas se encargaron de compartirlo en este país. Sucedió antes de que desfilaran su colección KANUNI.

Tenía la necesidad de hablarles. Esta línea –insiste– tiene un mensaje poderoso, “debía entenderse”. Tania está segura de que logró su objetivo: recordarles que son más que un rostro bonito o exótico, que son mujeres valiosas, con corazón, de sentimientos, que llevan puesto un vestido de diseñador.

La conversación se inició contando su preocupación por las modelos, por cómo son tratadas y por la falta de humanidad de algunos diseñadores.

“Me gustaría que nos detuviéramos y entendiéramos el corazón de la modelo. Cuando comencé a tener contacto con ellas, me di cuenta de las necesidades que tenían. Estoy consciente de que mi ropa no dice nada si en una pasarela no se transmite lo que quiero comunicar”, explica la diseñadora.

Todo esto tiene sentido cuando conoces el significado de KANUNI, una propuesta que describe a una mujer fuerte, resiliente y decidida. Está dedicada a esa dama elegante que decide intentarlo. Le costó días llegar a esta conclusión, pero confiesa, valió la pena. Fue invitada a México Fashion Show y, la sugerencia y el lugar, un hotel y manglares, invitaba a que toda la colección fuera en blanco, pero Dios tenía otros planes, ese hábitat silvestre necesitaba colores. “No me sentía plena con esta decisión. Le pedí a mi equipo unos días y me pregunté: ¿qué mensaje quiero transmitir para el próximo año 2023? Comencé a escribir palabras motivadoras. Renacer, resiliencia, iniciar, comenzar, fueron solo algunas, ahí entendí que era eso lo que quería comunicar”, cuenta con lágrimas en sus ojos.

Tradujo todas estas expresiones en otros idiomas y, después de muchos días descubrió la palabra KANUNI, (lengua bantú oriental que se habla en Kenia) nuevos comienzos, traducido al español. En ese momento imaginó una pasarela llena de colores.

“Una mujer resiliente tiene muchas emociones internas. Cuando el ser humano decide intentarlo, ve la vida de diferentes tonalidades, así lo veo yo. Una mujer positiva se viste de color. Los colores vivos hablan, comunican emociones”, afirma con certeza Alcalá.

Tania es cibaeña, a su origen le atribuye su pasión por el diseño y la moda. “Todo el dominicano sabe que los veganos y los santiagueros saben del buen vestir. Siempre ha sido así”, cuenta emocionada. Recuerda que cuando era pequeña, su madre era clienta de dos modistas que le confeccionaban sus vestidos y cuando llegaba octubre, las contactaba para que le hicieran sus conjuntos de Navidad, específicamente, vestidos de panales y punto de cruz. “La moda fue parte de mi educación, de mi cultura, fue lo que siempre vi en mi hogar”, dice sin titubear.

Su lema es: ‘Somos Alcalá Design SRL, una empresa de experiencias positivas’. ¿Qué la diferencia de las demás firmas?, fue una de las preguntas. De inmediato respondió: “Quiero que quienes decidan llevar una prenda nuestra, vivan una experiencia y cuenten una historia. Te llevas una pieza, pero te asesoramos para que sepas lucirla. No es solo un vestido, es el color, es lo que sientes cuando la tienes, qué vas a reflejar”.

Además, Tania siente satisfacción al compartir conocimientos, cuando puede aportar a quien lo necesita, por eso su labor no termina en el taller. A final de cada año, se mueve junto a su equipo a bateyes para ofrecer ayuda con talleres de motivación, cocina y costuras, además de distribuirles comida enlatada. Este proyecto es la responsabilidad que tiene la marca y que lleva por nombre ‘Educando a través de la moda’. La diseñadora también colabora con la Fundación Oncológica del Este, a través de la venta de sus camisas y vest, que les retribuye un porciento a las pacientes de cáncer de esta institución.

Asimismo, apoya a las nuevas generaciones y, aunque no comparte todo lo que hacen, sí los admira por ser arriesgados. “Los felicito. No tenemos mucha ayuda del gobierno y, aún así siguen adelante. La moda no se trata solo de ilustrar, un diseñador debe agotar un sinnúmero de procesos y ellos lo logran. Es un reto diseñar en este siglo”, explica.

Estamos a horas de iniciar un nuevo año, por eso la creativa, antes de que culmine, nos informa que trabaja en su próxima propuesta… ¿los colores? negro y diferentes tonalidades de verde. Quiere evocar esperanza que, al mismo tiempo, provoca la fe. La colección tiene muchos vuelos, mangas elaboradas, escotes, pero siempre elegante. Además, trabaja en su sueños: tener su ‘Casa de Moda’, una página web y publicar su libro.

