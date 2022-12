Chef Jacqueline Henríquez: “La magia en estas fiestas nace en la cocina y se pone sobre la mesa”

Shaddai Eves

shaddai.eves@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En esta época del año, nuevos ingredientes se adueñan de los fogones de las casas dominicanas. En el caso de la chef Jacqueline Henríquez, en su cocina se mezclan la alegría, el hogar, la unidad y su rol como madre y esposa. Ella es el plato principal.

De pie detrás de la mesa de su cocina, que estaba decorada con ramas de pino, flores de Pascua y velas, y en la que sobresalían deliciosos platos: una ensalada de papas, un gigantesco pavo, un moro, pasteles en hoja, pastelitos y otros característicos de la tradicional cena navideña dominicana, la food stylist se quitó el delantal para revelar lo que hace en Navidad y el sentir de una chef en esa época.

“La verdadera magia en estas fiestas nace en la cocina y se pone sobre la mesa”, así empieza Jacqueline a narrar de su significado de la Navidad, sin dejar atrás que la familia y compartir con ellos va primero.

La “artista de la cocina dominicana” narra que tiene la costumbre de sentarse con ellos en la mesa y en la noche de la víspera de Navidad los sorprende llevándoles a la mesa un plato especial a cada uno.

“Yo siempre le pregunto a mis hijas qué quieren para Nochebuena y trato de sorprenderlos haciéndoles un plato que le guste a cada uno, por ejemplo, a mi esposo le gusta la paella, mi hija Laura me pidió este año, por ejemplo, un sandwichón; Nicole me pidió que le hiciera unas pechugas de pavo rellena, y yo estoy antojada de un salmón y no pueden faltar, por supuesto, los pasteles en hoja por un tema de tradición…”, expresa con notable entusiasmo en su rostro.

Para ella es importante que cada uno quede feliz.

No puede faltar

Jacqueline hace una pausa para destacar que en su cena de Nochebuena “no puede faltar un buen pavo”, además de la ensalada de papa, un arroz y “a veces ese toque de dominicanidad en la telera… las manzanas y uvas”.

Dijo también que no pueden faltar los pasteles en hoja. “Ah, y espérate, muy importante, no puede faltar un buen pastel en hoja, para nada, eso tiene que estar ahí en la mesa para degustar”, exclama.

El pastel en hoja, según Jacqueline, es el platillo que identifica la Navidad. “Aunque podemos comer pasteles en hoja del año entero, es un plato muy característico de la época de Navidad, totalmente…”.

Su secreto para los pasteles en hoja

Al catalogar el pastel en hoja como “el platillo de la navidad”, Jacqueline revela el secreto para producir unos buenos pasteles y que queden deliciosos.

“Cada familia tiene sus trucos, sus recetas, sus tradiciones, pero yo te diría a ti que el truquito está en el relleno, que debe ser de muy buena calidad, la mezcla de los ingredientes de la masa, que también debe ser muy bueno, ese toquecito de leche que hay que ponerle a la masa para que quede mucho más suave, y por supuesto, el toque de bija, para darle el color característico… ese color así como amarillo que tiene”, explica.

Esfuerzo

Preparar la cena de Nochebuena desde cero requiere de un gran esfuerzo y ardua labor, comparte Jacqueline, sin embargo, puntualiza que existen muchos proveedores que pueden alivianarles la carga a muchas amas de casa.

“Estamos viviendo en unos tiempos en los que la gente no se quiere complicar la vida para nada y una receta fácil para Navidad es un poco complicada, entre comillas, porque las recetas son muy elaboradas. Partir desde cero de un pastel en hoja paso a paso se lleva su lapso”, dice.

“Estamos hablando de que una pierna de cerdo, por ejemplo, puede durar hasta seis y siete horas en el horno, y tú puedes comprar los pasteles en hoja hechos, dependiendo del menú”, agrega la food stylist.

Recomendaciones

Debido a la complejidad que supone la elaboración de la cena navideña por la variedad de platos, Jacqueline dio algunas recomendaciones para que “las amas de casa y quien asuma la responsabilidad no se vuelva loco con el festín”.

Lo primero que exhorta la chef es estructurar el menú de la noche. La clave más importante para la creación de un menú es saber cuántas personas se sentarán en la mesa. Luego, si es compartido el presupuesto, asignar a cada uno de los miembros el plato que deberá llevar.

“En función del menú, dices voy a hacer esto, voy a comprar aquello, si es con un traje cada quien que traiga algo, tú le asignas algo y así sucesivamente”, indica.

Después, empezar a preparar la comida desde el día antes de Nochebuena. “Esto así para que el día de la cena usted no se sienta cansada y estropeada”, señala.

La cocinera dice que el secreto está en “una buena planificación” y aplicar la regla del diseño que establece que “menos es más”.

“Mientras menos es el menú, mucho más se disfruta porque cuando hay un menú cargado con muchos platos, al final, tú apenas pruebas de cada cosa un poquito… si es menos variedad, tú sientes que te satisface mucho más”, afirma.

“Por eso es que sobra tanta comida para calentar el 25, porque cocinamos tanto y hacemos tanto pensando en calentar al otro día, entonces hay mucha comida que no es muy bien manipulada y pierde la cadena de frío, si es frío, y al otro día hay problemas estomacales por ese tipo de situaciones”, agrega.

Receta

La chef comparte una receta de fácil elaboración a LISTÍN DIARIO: un arroz para celebrar la Navidad.

Ingredientes:

½ Barra de mantequilla

1 Taza de cebolla, picadita

3 Clavos

3 Dientes de ajo, majados

3 Tazas de arroz

1 Taza de vino blanco

2 ½ Tazas de agua caliente

2 1 /2 Cucharadas de sazón completo

1/2 Taza de petit-pois

¼ Taza de perejil, picado

¼ Taza de puerro, picado

½ Taza de cada uno: pimiento rojo y amarillo

¼ Taza de pasas, ¼ taza de almendras, nueces

Sal

Preparación:

Vierte la mantequilla a una olla, cuando derrita agrega cebolla, clavos, ajo, sofríe por 3 minutos.

Incorpora el arroz, sellar hasta rehogar bien con la mezcla, vierte el vino, dejar que evapore el alcohol.

Agrega el agua caliente, el sazón completo, cuando el líquido reduzca bajar el fuego y cocinar por 20 minutos. Cuando el arroz esté cocido agrega el resto de los ingredientes y sirve.