Como en un globo de nieve navideño

Georgina Cruz

Especial para Listín Diario

Orlando, Florida

Arquitectura de estilo victoriano… un árbol de Navidad de 65 pies de altura con preciosos adornos tradicionales… luces y guirnaldas por doquier… música de la época en el ambiente… y copos de “nieve” cayendo del cielo en Florida. Estábamos en el Reino Mágico de Disney World en Orlando, viviendo una fantasía navideña durante la fiesta Mickey’s Very Merry Christmas Party, pero nos parecía que nos encontrábamos dentro de uno de esos preciosos globos de nieve navideños que con solo mirarlos nos ponen de lleno en el espíritu festivo de las Navidades.

Suspendida por completo en el 2020 y ofrecida en forma limitada como el Very Merriest After Hours en el 2021 por motivo de la pandemia, este año la querida fiesta Mickey’s Very Merry Christmas Party regresó triunfalmente al Reino Mágico en noviembre y continuará presentándose en noches selectas hasta el 22 de diciembre. Cuando el visitante llega al parque y se pasea por la sección de la Calle Mayor (Main Street, U.S.A.) la magia —la sensación de encontrarse en un globo de nieve navideño— comienza.

Mi esposo Humberto y yo, que somos fanáticos de esta fiesta, no nos la podíamos perder este año en su regreso: hicimos reservaciones para alojarnos cuatro noches en el recinto de Disney y seleccionamos nuestra segunda noche en el recinto para asistir. Al llegar al parque consultamos el programa que indica el horario de eventos especiales y espectáculos al igual que los puntos del parque donde sirven chocolate caliente, galletas, granizados y otras golosinas gratis durante la fiesta, y disfrutamos de un bello paseo por la Calle Mayor, maravillándonos con su decorado, luces y música al son de “nevadas”, que no requieren que llevemos ni abrigos, ni guantes, y admiramos el Castillo de Cenicienta adornado este año cuando el parque sigue celebrando 50 años.

Hicimos una pausa para posar para fotos con los queridos personajes de Disney incluyendo al roedor más famoso del mundo, Mickey Mouse, quien, al igual que otros personajes, luce su atuendo navideño y también disfrutamos del espectáculo musical “Mickey’s Most Merriest Celebration” que se presenta varias veces durante cada fiesta frente al Castillo de Cenicienta. Entre los personajes que participan en este espectáculo se encuentran Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy, Pluto, Blanca Nieves, Woody, Alicia del País de las Maravillas y muchos más incluyendo a la icónica vaca Clarabelle que canta “All I Want For Christmas Is You”.

Además del entretenimiento especial navideño —hay varios espectáculos musicales y bailes que se presentan en diferentes puntos del Reino Mágico— las atracciones más codiciadas del parque: las montañas rusas (incluyendo las populares Space Mountain y Seven Dwarfs Mine Train), la Casa Encantada, Dumbo, Peter Pan, y el Jungle Cruise (que se llama en esta época “Jingle Cruise” —haciendo alusión a la popular canción “Jingle Bells”— y celebra la época con toques navideños) están abiertas durante la fiesta y se experimentan menos esperas para disfrutarlas que en días comunes. Así que le dedicamos parte de nuestra visita a estas atracciones.

Entre una atracción y otra, paramos en los puntos del parque que sirven las golosinas gratis y las disfrutamos durante uno de los eventos más festivos de la fiesta, y el favorito de nosotros: el desfile Mickey’s Once Upon A Christmas Time Parade. Este desfile, que se ofrece cada noche de la fiesta, comienza en la sección de Frontierland del parque y termina en la Calle Mayor. Cuenta con preciosas carrozas con los personajes de Disney, incluyendo a Mickey y Minnie, princesas, Chip y Dale y muchos más. Y hay toques fantásticos: por ejemplo, ¡se puede oler el aroma de lo que Clarabelle está cocinando cuando pasa su carroza! Personajes de la época que desfilan también incluyen los simpáticos soldaditos de juguete y venados ¡y por supuesto, Santa Claus no podía faltar en su trineo!

Otro evento especial de la fiesta es el despliegue de fuegos artificiales Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks, un bello espectáculo con Minnie de anfitriona y música de la época incluyendo “Joy To The World,” y “Deck The Halls”.

Nuestras experiencias en la fiesta Mickey’s Very Merry Christmas Party fueron inolvidables –estábamos muy contentos con su regreso tras dos años de pandemia—y pensamos que no nos la vamos a perder tampoco en el 2023 para sentirnos de nuevo como en un globo de nieve navideño.

Si vas…

La fiesta Mickey’s Very Merry Christmas Party es con boleto aparte y los precios varían según la fecha. Se presenta de las 7:00 p.m. a la medianoche, y los visitantes con boleto pueden entrar al Reino Mágico desde las 4:00 p.m. Es una fiesta muy popular y por lo tanto es importante reservar con anticipación. Para mayor información, visita www.disneyworld.com.

Ver también: Navidades en Florida: ¡más magia se desborda desde noviembre!