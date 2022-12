¿A Londres en Navidad? Hay posible huelga

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

Si piensas viajar en esta temporada navideña a algún país del Reino Unido, toma en cuenta que, en varios aeropuertos, incluyendo los de Heathrow y Gatwick en Londres, hay programada huelga de quienes tienen a su cargo el control de pasaportes. Las cosas no pintan bien, a tal punto que las autoridades han llegado a recomendar no viajar en tales fechas. Las huelgas serán del 23 al 26 y del 28 al 31 de este mes. También hay huelga planeada, para esta semana, en la terminal del tren Eurostar. Al momento de escribir esta columna (domingo 11) las huelgas seguían en pie. Aunque el gobierno está preparando personal y militares para reemplazar a los huelguistas, antes de viajar averigua si se ha resuelto o no el problema. Sabrás entonces si debes prepararte mentalmente para hacer largas colas.

Aerolínea pesará maleta de mano

A causa de quejas externadas por el personal de cabina de Iberia, con relación al exceso de peso del equipaje de mano y situaciones para cerrar los maleteros sobre los asientos, las autoridades están obligando a la aerolínea Iberia a pesar dicho equipaje. El máximo autorizado es de 10 kilos, salvo en Business que es 14 kilos. En cuanto al maletero, el peso máximo está señalizado en éste. No sé si ya está vigente dicha norma, pero tómala en cuenta, por si acaso.

Avios se contarán según el pago

Por cierto, la aerolínea Iberia está cambiando la forma en que calcula los avios que otorga a sus pasajeros de Iberia Plus. La propia compañía informa que el cálculo será hecho por cada avio gastado (sin incluir impuestos). Cada euro tendrá un valor diferente de avios según el tipo de tarjeta. A saber: Clásica: 5, Plata, 6, Oro, 7, Platino, Infinita e Inifinita Prime, 8. Acumulas avios también con partners, sean aerolíneas, hoteles, comercios, incluso en Booking.com, a través del cual tengo entendido podrás acumular 3 avios por euro de gasto en cualquiera de sus alojamientos. En la web de Iberia están los detalles de este excelente cambio.

Madrid tendrá una playa artificial

A unos 45 minutos en tren de Madrid, en Guadalajara, se va a construir la playa artificial más grande de Europa. De acuerdo con datos publicados por Tourinews, tendrá un lago de 25,000 metros cuadrados, una playa con chiringuitos, parque acuático y hasta una zona para practicar deportes náuticos. Un atractivo más, sobre todo para los residentes en la capital de España. Su apertura está fijada para el verano del 2023.

Mundial fútbol une generaciones

El Mundial de fútbol, que se celebra en Quatar, se ha convertido en tema de whatsapp de tres generaciones: nietos, padres y abuelos. Diría que es el único tema sobre el cual, en esta era de avances tecnológicos, todos hablan con igualdad de conocimientos.