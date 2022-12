¿Pensando en ingresar a universidad en la adultez?

Santo Domingo

Lejos están los tiempos en que estudiabas una carrera a los 18 años y tenías que quedarte ejerciéndola por toda la vida, te gustara o no. Cada vez es más frecuente encontrarnos con profesionales que en su trayectoria han tenido dos tres y hasta más oficios diferentes.

Asimismo, son muchas las personas que después de un tiempo en el ámbito laboral y de alcanzar cierta madurez es que tienen la oportunidad y las condiciones de realizar estudios superiores.

Puede haber muchas razones para decir iniciar una carrera en la adultez y no tiene nada de raro, mucho menos de malo.



“Creo firmemente que no hay tiempo preciso para encontrar una vocación”, afirma Michelle Lizardo, psicóloga y directora académica del Decanato de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana (Unibe), donde, entre otros servicios, se ofrece evaluación vocacional, así como entrevistas individuales para la identificación de áreas de interés y habilidades académicas.



Lizardo explica que, con el tiempo, las personas van desarrollando habilidades e intereses, en función de las experiencias que van formando sus historias de vida.



“El cambio es la mayor constante, y la gran bondad del proceso de aprendizaje es que no es acumulativo, sino que es dinámico, es transformador y todo aquello aprendido previamente, servirá para comprender y transformar la nueva información”, dice.



Así que, si no tienes duda de que iniciar un nuevo camino profesional es lo que verdaderamente quieres, ¡hazlo!



Lizardo afirma que completar esta meta te dará sentido de logro, ampliará tus habilidades y renovará tus funciones cognitivas por el simple hecho de volver al hábito práctico de estudiar. Más aún, cuando se trata de un contenido de interés genuino. “Todo esto se traducirá en un alto nivel de satisfacción impactando de forma positiva la salud mental”, manifiesta.



Se trata de un modelo educativo basado en estrategias de aprendizaje activo y un currículo flexible para el desarrollo de competencias profesionales. Los programas se ofrecen en modalidad semipresencial, en ambientes de formación diseñados para fomentar el emprendimiento y la enseñanza a lo largo de la vida, acompañados de facilitadores de alto nivel.

Aspectos

- Valorar los horarios, en términos de agenda laboral, familiar, responsabilidades y establecer prioridades, pues la vida adulta ya implica un alto nivel de responsabilidad.

- Contemplar el contenido de la carrera, el tiempo estimado del plan de estudios, metodología pedagógica del programa, sistemas de apoyo y servicios estudiantiles. Todo esto debe alinearse con tu estilo de vida y tus prioridades.

- Planificarte económicamente. Toma en cuenta los costos de los estudios y formas de pago disponibles en la institución de educación superior de tu elección.