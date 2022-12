Lius Rosario: “Necesitamos más plataformas que nos permitan promover nuestro talento”

Patricia Acosta

@revistaalamoda

Santo Domingo

Tenía asignado hacer un vestido con materiales reciclados. Era un proyecto final del colegio. En el trayecto, y sin pensarlo, se enamoró del proceso de la confección, de las telas, de los cortes y las texturas; todo ocurrió entre trazos y puntadas.

Jamás olvidará ese traje, su primer traje. Estaba inspirado en el movimiento pop art. “Fue un reto, tenía que hacer un vestido desde cero. Recuerdo que la cola tenía una estructura muy interesante: era una carpa de circo con destellos de colores y personajes clásicos de historietas”, afirma emocionado.

Así es, se dio cuenta en su adolescencia de lo que le haría feliz el resto de su vida. Pero cuando le tocó decidirse por una carrera, optó por Contabilidad. Era evidente que no estaba conforme. Durante su hora de receso, pasaba todos los días por el área de confección. En ese momento, nos cuenta, le brillaban los ojos; sentía que el corazón le latía a mil por hora. “Cuando veía los trabajos de los estudiantes, me emocionaba. En una ocasión, la profesora de la materia me vio y me dijo: ‘Esto es lo que respiras, ¿por qué no te inscribes?’. Ese día, lo decidí”.

Sus primeros estudios relacionados con moda empezaron en Infotep, con Técnica y Decoración de Modas. Al terminar la secundaria, inició Diseño de Modas en la UASD. Su estilo está basado en el oversized, mucho volumen, mangas maxi, abultadas y, en ocasiones, cola.

En el 2020 le puso nombre a su sueño. Bautizó a su marca como ‘Mulatta’. “Sin duda, fue uno de los momentos más felices. Soy un isleño, pero, también, es un nombre que transmite unión sin importar culturas o sexo. Soy de los que entiende que la ropa no tiene género ni etnias, está hecha para todo aquel que se sienta cómodo al llevarla”, señala.

Cuando empezó con Mulatta, pensó en abandonar la moda porque la aceptación del público no fue buena. “No me tomaban en cuenta, no tenía clientes y sí, abandoné porque tenía que echar para delante, aunque siempre tuve la esperanza de volver a lo que me gusta. Un año después, mi instinto me arrastró de nuevo y me dijo: ‘¡Inténtalo que no es el final!’. Aquí estoy de vuelta”.

Este año, en el desfile en homenaje a Oscar de la Renta, en la reciente edición del RD Fashion Week, Lius participó y, a partir de ese día, se le abrieron muchas puertas.

Inspirarse en un diseño de Oscar de la Renta durante esta semana de la moda fue un honor para el emergente. Insiste en que será un capítulo de su vida que nunca olvidará. “Oscar de la Renta, para mí, es un símbolo de admiración por todo sus logros. Su estética siempre fue muy elegante y limpia. Fuera de su marca tenía un universo mágico. Me encanta la capacidad de cambiar de conceptos, creando trajes espectaculares en Balmain y, luego, vestidos elegantes en su marca”, agrega.

Lo cierto es que el resultado final, basado en uno de los vestidos del diseñador, recibió mucha aceptación, y puede ser una de las razones que le permite, desde aquel entonces, seguir presentando su colección en otras plataformas de moda del país.

La conversación terminó con esa pregunta que no puede dejar de responder un talento emergente en República Dominicana: Desde su percepción, ¿está avanzando la industria de la moda en el país? “La moda dominicana va avanzando poco a poco, pero siento que falta darle oportunidades a nuevos talentos y nuevas propuesta. En República Dominicana hay mucho talento, pero solo se visibilizan los que tienen cierto poder económico o los que ya tienen una trayectoria”.

PUNTADAS

Sus diseños están inspirados en lo tangible y en eso que no se puede tocar. “Prefiero lo intangible. El hecho de poder ser libre en la interpretación me permite hacer indumentarias abstractas y conceptuales, que puede ser por medio del color, de las estructuras, telas o elementos que decida usar”.

Hoy, ese joven soñador y persistente está trabajando en su próxima colección cápsula: “El jardín de las rosas”, que lanzará en el 2023 y espera con ansias el momento en que puedan conocerla.

Mulatta. Es el nombre de la marca del diseñador. Lo decidió así porque es isleño. Además, quiere transmitir unión sin importar culturas o sexo.

Sus inicios. Yalu fue el nombre de su primera colección, una propuesta ecológica de piezas en denim. Eran pantalones de paca que descosía para crear una nueva indumentaria.