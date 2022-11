Diseñadores de RD en BID en Madrid

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

En la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), según indican sus organizadores, por República Dominicana han destacado los trabajos de tres profesionales. Son ellos la finalista Mary Ann Álvarez Rosendo (diseño interior), Paula Vivanco (diseño gráfico) y Andrés Gómez Lama (diseño industrial). En esta edición de la BID, finalizada la semana pasada, participaron diseñadores emergentes y consolidados de 22 países.

Pintora de RD exhibe en Nueva Orleans

Si estás en Nueva Orleans, dice la pintora dominicana Scherezade García, podrás visitar su exposición ‘Collective Portraits: The Map in my Skin’. Sus obras cuelgan en la IBIS Contemporary Art Gallery, en 705 Camp Street. ‘Pretendo transformar la geografía mediante la creación de puentes flotantes en un intento por sanar la historia’, escribe. Recuerdo los primeros pasos de Scherezade, allá por el 1981, cuando en la sección Ventana del periódico Hoy publicamos un dibujo suyo. Al presente es una artista reconocida en el extranjero que hasta el 23 de este mes muestra también una obra suya en Apex Art Gallery, como parte del proyecto ‘Flora Fantastic: Eco-Critical Contemporary Botanical Art’.

Exponen obras del Premio de Arte Bellapart

¿Quieres ver las obras participantes en el Premio de Arte Juan José Bellapart? Tienes la oportunidad a partir de este jueves 1 de diciembre en el Museo Bellapart, ubicado en el quinto piso del Edificio Honda (Avenida John F. Kennedy). Si te interesa algún dato adicional llama al 809-541-7721, extensión 296. (El horario del museo es de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.).

‘La Cuna del Escorpión’ será puesta a circular

Priscilla Velázquez Rivera, galardonada escritora dominicana, pondrá a circular su novela ‘La cuna del escorpión’, Premio de Novela Manuel de Jesús Galván 2021, otorgado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Como parte de la actividad, a celebrarse el jueves 8 de diciembre en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, se estrenará el monólogo ‘Gorgona: La abuela del escorpión’, por Manuel Chapuseaux. La autora tiene además en su haber el reconocimiento Accésit Mujer Novel XVII Concurso de Narrativa Femenina Princesa Galiana 2018, España, por su novela ‘La valiente piconera’. Priscilla considera ‘que la escritura es destino, que se escribe porque no se puede evitar, que es un llamado impostergable’.