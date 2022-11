Sterlyn Ramírez: De la realidad a la ficción en 15 Horas

María Jiménez

Santiago, RD

Es bien sabido que el arte, en todas sus facetas, es uno de los principales medios de expresión. El cine, como uno de los más importantes, cumple aún más esta función, al narrar las historias y atrapar al público con sus actores, como es el caso de Sterlyn Ramírez, productora y actriz principal del largometraje presentado en el Festival de Cine de Málaga "15 horas".

Esta cuenta sobre una situación que desvela la realidad de muchas mujeres alrededor del mundo. Esta artista nos compartió su amor por el séptimo arte, sus inicios y qué la llevó a "15 Horas".

¿Cómo inició en el cine?, ¿Qué la condujo a la actuación y producción?

Inicié en el cine por mi interés de hacerme espacio en la actuación. Desde pequeña, me he preparado en la parte actoral y decidí que debía construir mis oportunidades, y es cuando se me ocurre hacer una película donde me sirviera como puerta para esa pasión, sin darme cuenta de que estaba encontrando otra carrera, como productora, que me apasionaría aún más.

¿Cómo surge el proyecto"15 Horas"?

Quería hablar de un tema que, aunque ha sido muy tratado, continúa siendo, lamentablemente, una problemática social muy importante, y a la que no se le ha encontrado solución, como es la violencia doméstica.

Sabemos que el largometraje trata de visibilizar el maltrato y la realidad de muchas parejas, pero, ¿por qué se eligió el cine como el medio para hacerlo?

Porque, con el cine, tenemos una fuente de información muy importante y, al ser un medio de comunicación vanguardista, nos permite conectar y transmitir mensajes de manera entretenida.

¿Es el arte capaz de transmitir con éxito realidades crudas?

Claro que sí. El arte es un medio de desarrollo cultural y es una vía para la formación de conocimiento, además de que nos puede servir en la creación de modelos de referencia.

Como actriz, ¿qué fue lo más difícil de interpretar un personaje de este tipo?

El adentrarme en el mundo de mujeres reales que han sido víctimas de violencia, escuchar sus historias y lo difícil que es para ellas escapar de esta situación. Fue mi base para poder crear a Aura. Suena a cliché, pero ahí pude darme cuenta de que la realidad supera la ficción. Quise mantenerme leal a todo lo que había escuchado y eso, por supuesto, repercute a nivel psicológico.

¿Ha influenciado el séptimo arte su vida en algún aspecto?

Sí, he cultivado la paciencia y la fortaleza. Esta industria es maravillosa y he encontrado mi pasión en ella, pero no deja de ser demandante y es por esto que he tenido que aprender a cómo lidiar con muchas cosas al mismo tiempo.

¿Qué ha sido lo que más la ha impactado de la cinematografía?

El poder que tienes en tus manos para influir en la percepción de la realidad. Como estudié psicología, es algo que llama mucho mi atención.

¿Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo proyecto?

Así es. Estoy terminando el proyecto "Boca Chica", que se rodó el año pasado, y estoy en medio de la preproducción de un nuevo proyecto titulado "Zafari", que es una coproducción con Perú.