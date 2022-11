Jorge Lozano H., el mercadólogo que comparte claves para alejarse de los “cucarachos”

Carolina Pichardo

Sus videos suman millones de visitas en redes sociales por su cómica y realista manera de dar consejos amorosos. Pero lo que pocos saben es que, de hecho, fue su actual esposa quien dio el primer paso para que ambos tuvieran una relación amorosa.

Eran compañeros de trabajo y un día ella le invitó a comer y pagó la cuenta. Su personalidad lo conquistó. “Mi esposa (Mari´a Fernanda Gasto´n ) muy inteligentemente, pagó la cuenta y me dijo la siguiente tú me lo invitas y dije esta mujer es una leona de correa gruesa. Con ella me voy a casar”, dice Jorge Lozano H., en el tono gracioso que acostumbra a usar en su contenido.

Jorge estudió relaciones internacionales con una especialidad en mercadotecnia y, aunque no lo ejerce del todo, sí ha usado tácticas de estas áreas para implementarlas en relaciones interpersonales.

“En Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, había una estrategia para conquistar territorios que se trataba de cómo lograr rodear el territorio enemigo y penetrar las fronteras lo más pronto posible. El día de hoy yo le digo a muchas solteras, mamacita, quieres conquistar a un hombre, gánate a los amigos, conquista el territorio, gánate a la familia y el territorio se va a volver más vulnerable”, señala durante una visita a Listín Diario para promocionar la conferencia “La Revancha”, que se presentó en el pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Con ejemplos como este Jorge se dio cuenta de que para ser experto en relaciones amorosas no era necesario especializarse en el área, sino estudiar otras disciplinas para tener las estrategias y astucia necesarias para conseguir objetivos como el amor.

Éxito en YouTube

Antes de entrar de lleno a su plataforma en YouTube, Jorge daba consejos en Instagram dirigidos a mujeres que le preguntaban por qué los hombres no les contestaban mensajes. Fue en ese momento cuando comenzó a integrar sus frases originales como “cucaracho”, “ingobernable” o “leona” y su comunidad en redes aumentó.

Pero no fue hasta la pandemia cuando abrió un canal de YouTube con un contenido más ampliado, donde daba consejos para conquistar el amor durante la dura etapa del confinamiento.

El principal propósito de su canal, según explica, es dar los primeros auxilios emocionales para salir de una mala relación motivando a las mujeres a que antes que todo deben tomar la “aspirina” del amor propio. Aunque insiste en que de agravarse la situación es necesario asistir a terapia profesional.

Niñez

Jorge, de 35 años, nació en la ciudad de Monterrey, en el noreste de México. Recuerda que de niño sus compañeros de clases se burlaban de él porque tenía, según describe, dientes grandes. Este suceso le permitió desarrollar un mecanismo de defensa y una personalidad diferente que lo convirtieron en un hombre extrovertido.

“La vida me hizo pasar por esa etapa para darme las herramientas que hoy puedo compartir y decirle a la gente que utilice su personalidad como su atractivo principal”, dice el conferencista y escritor.

Banderas rojas que debe evitar cualquier mujer en una relación

-Que pienses que eres de su propiedad.

-Que no te dedique de su tiempo.

-Que trate mal a su madre.

Cómo identificar a un “cucaracho”

La palabra “cucaracho” es una de las que lo ha catapultado a la fama. Y así describe a los hombres que “nada más andan buscando una caricia y que sobre todo cuando piensas que ya los has olvidado, regresan”.

Jorge admite que en algún punto de la vida, todos hemos tenido comportamientos de cucaracho y que quizá en su adolescencia y juventud hizo cosas de las que se arrepiente. Pero también cree que la gente puede cambiar.