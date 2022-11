Mesones, tabernas y restaurantes en las calles Cuchilleros y Cava San Miguel

Carmenchu Brusíloff

Madrid, España

Bajo las arcadas de la Plaza Mayor, mi plaza favorita en Madrid, caminamos Alexis y yo. Miramos las terrazas donde los restaurantes ofrecen su servicio. Por experiencia, salvo alguna excepción, la comida de aquí no es la mejor. En el Arco de Cuchilleros bajamos hacia la calle de los Cuchilleros. En la esquina, el restaurante Las Cuevas de Luis Candelas.



Por la hora está cerrado. Hubiera entrado, pues me gusta su decoración y su comida. A pie de calle se extienden por las aceras las mesitas al aire libre. Pero hace calor. ‘Hay un saloncito con aire acondicionado’, dice un mozo que parece leer mi pensamiento cuando, cariacontecida, me detengo delante de Ábaco, una de las tabernas que junto a mesones, bares y restaurantes abundan en esta zona.



Más para refrescarme que por apetito, mi hijo y yo entramos al local en cuyo dintel hay una llamativa frase en inglés: ‘Hemingway never ate here’. Es decir: ‘Hemingway nunca comió aquí’. Me hace reír. Con una menestra de verduras y merluza a la plancha recupero energías. Alexis comerá en el Mercado San Miguel, a corta distancia.



Ya se regodea con los deliciosos pulpitos que venden en una de las casetas. Es que este mercado es un ejemplo de apetecibles comida y bebida, amén de frutas y dulces. El problema es la escasez de mesas. Las veces que hemos ido están ocupadas.

Antes de girar hacia el Mercado, bajamos hasta el más antiguo restaurante del mundo: Casa Botín, fundado en 1725. Conserva su primer horno. Sus cochinillos son exquisitos. Nos devolvemos. Observamos los puntos que a cada lado de la calle ofrecen bebidas y comidas: El Kinzo de Cuchilleros, Mesón de la Cerveza, Bodegas Ricla, Taberna de la Daniela, Mirador del Arco de Cuchilleros, Tablao Flamenco La Quimera, con sus mesitas de mantel rojo, sillas rojas y verdes, Cafeeke (cervecería belga junto a Abaco).



Seguimos por la calle Cava San Miguel. Aquí está Tragatapas y el Mesón del Champiñón, con sus buenísimos champiñones rellenos de chorizo; Mesón de la Tortilla, donde años atrás un guitarrista tocaba El negrito del Batey; Mesón de San Miguel, Mesón de la Guitarra, El Rincón de A Ti, Museo del Jamón, La Bodega Bohemia y Tapas de China. ¿Tapas chinas? ¡Qué sorpresa! Al frente, en diagonal: el Mercado de San Miguel. Mi hijo, Alexis Ramos Brusíloff, y yo tomamos las fotos para este artículo en LISTÍN DIARIO.

Mercado

El Mercado de San Miguel fue construido entre 1913 y 1916. Su fachada en hierro es al estilo de Les Halles, en París. En sus casetas hay todo tipo de apetitosas ofertas de comida y bebida.