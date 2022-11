Monserrat Bogaert

Especial para LD

Santo Domingo

Y de aquella ciudad, muchos de los Samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. Juan 4: 39

Hemos visto y escuchado los testimonios de hombres y mujeres que han impactado con sus hechos, porque lo que hicieron o están haciendo traspasa los límites, marcando esto la diferencia con los demás.

El hacer cosas diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados nos permite exponer lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús.

El hombre que le ha entregado su vida a Dios no puede ser el mismo, ya que ha de manifestarse lo que verdaderamente somos. Porque la vieja naturaleza no existe; es decir, el pasado que nos asediaba y no nos permitía traspasar los límites fue roto hace dos mil años, haciéndonos hoy más que vencedores en Él.

No nos acobardemos, y dejemos que Dios obre poderosamente para que empecemos a hacer cosas que impactarán al mundo, a fin de que pueda verse la grandeza de Dios. Tomemos la decisión y hagámoslo, porque el mundo necesita conocer a Jesús.