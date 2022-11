Los rostros detrás de “Mujeres Únicas”

Saiury Calcaño

Santo Domingo, RD

El Grupo Corripio busca reconocer y destacar el rol de la mujer en la sociedad dominicana, por eso realizó la primera entrega del reconocimiento “Mujeres Únicas” a diez de sus colaboradoras que por su trayectoria han generado un impacto positivo y trascendente en su entorno laboral.

Entre las galardonadas, hay tres féminas que destacan porque comparten perfiles y cualidades similares: son administradoras, líderes en sus áreas, tienen más de 20 años en la empresa donde se han desarrollado profesionalmente y son un norte a seguir cuando de buen trabajo, responsabilidad y compromiso se habla.

Sus historias son inspiración de que cuando una mujer quiere, puede.

Isis Abreu

Pertenece al Grupo Corripio desde el 1993. Tenía 21 años cuando entró como pasante, era estudiante de Administración de Empresas y desde entonces fue moviéndome en distintas áreas y unidades de negocio.

Estuvo en el área de Procter Gamble, fue analista de marketing, después gerente de marca y de marketing, en el 2017 asumió la responsabilidad de Recursos Humanos en Distribuidora Corripio.

Desde julio de este año asume un nuevo rol como vicepresidente de transformación y efectividad organizacional, donde tiene el desafío de ayudar a que las personas, los equipos de trabajo y las empresas se puedan insertar en un proceso de desarrollo y crecimiento integral que pueda ser valioso para la persona y para la empresa. “Estamos trabajando en elevar el sistema de gestión empresarial del Grupo”, enfatiza.

A pesar de que tiene 30 años en la empresa y ha sido una de las seleccionadas para esta premiación, dice que nunca ha necesitado el reconocimiento, pero sí siempre ha querido una posición que le permita un impacto a nivel corporativo.

“Desde jovencita tenía muy claro que quería hacer una carrera profesional exitosa, el Grupo Corripio me ha dado esa escalera y he trabajado muy duro para ello, pero aquí me han provisto de las oportunidades. Las mujeres tenemos una gran posibilidad porque tenemos la habilidad de poder hacer muchas cosas y de impactar positivamente en un campo de acción muy amplio: la familia, la comunidad donde vivimos, el trabajo y yo creo que sí se puede hacer”, expresa fascinada con el trabajo que realiza y convencida de que las mujeres pueden destacar a nivel profesional.

Mayra Cruz

Conocida como una mujer de carácter fuerte, justa y entregada profundamente a su labor en la empresa, Mayra Cruz es gerente del Centro de Servicios en la división de electrodoméstico en Distribuidora Corripio. Galardonada por mantener los estándares de calidad en el servicio brindado a los clientes.

“Yo entré al Grupo Corripio en 1999, comencé en el periódico Hoy en el área de cobro, ahí duré un año, de ahí pasé para el área de electrodomésticos, ya de eso hace 23 años”, narra emocionada.

Cuando se refiere a su equipo de trabajo le brillan los ojos: “Tengo gente que tiene 15 y 20 años trabajando conmigo, son muy cooperadores, personas que dan el todo por el todo, si ellos no hubiesen estado ahí apoyándome yo te puedo decir que la gestión no hubiera tenido ningún éxito, porque ellos han sido parte del compromiso que tenemos. Evidentemente mi equipo es un buen equipo, te diría que hay gente excelente y comprometida con la empresa y la labor que hacen”.

Compromiso y enfoque son las palabras que la definen, hacer su trabajo de manera responsable es su lema de vida. Mayra aconseja a todas las mujeres a hacer las cosas bien. “La mujer tiene esa facultad, esa facilidad de que lo que quiere hacer lo hace bien, eso es así. Cada mujer tiene un ser que le brilla en su interior y cada quien lo explota como pueda y en medio del plano que pueda”.



Yanilda Frías

Tiene 26 años en la empresa, nunca olvida la fecha exacta: 5 de junio del año 1996, ingresó como auxiliar en el Departamento de Servicio al Cliente, ya a los seis meses fue promovida a otra posición y ya para 1999 era generente del Departamento de Crédito y Cobros.

Confiesa que se siente halagada y sorprendida con el reconocimiento. “Halagada porque creo que es un honor estar entre tantas mujeres que representan al Grupo Corripio, yo creo que una de las cosas que nos caracterizan como empresa es tener seres humanos fabulosos y todas las mujeres que conozco en esta empresa siempre han tenido algo que aportar, la verdad que para mí es una sorpresa y un orgullo que me hayan seleccionado, y también una gran responsabilidad de continuar con ese legado”, expresa Yanilda Frías, gerente administrativa de Créditos y Servicios.

Dos décadas y un lustro después tiene un equipo de 65 personas bajo su cargo, y es conocida por una calidad excepcional del servicio, cercana a la gente, entregada incondicionalmente a la organización. Lidera procesos y mejores prácticas, crea empatía entre los departamentos y sus necesidades, afirma sin titubear que cree en la gente, en que todo se puede lograr y que siempre hay una forma de hacer las cosas bien.