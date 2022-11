En la Plaza de Colón ondea la mayor bandera izada de España

Carmenchu Brusíloff

Madrid, España

‘Perdone usted, ¿sabe dónde queda la calle Velázquez?’ ‘Velázquez es paralela a ésta, a varias cuadras’, respondo a una turista latinoamericana al tiempo que, desde la acera en la calle Serrano, miro a la Plaza y Jardines del Descubrimiento, más conocida como Plaza de Colón, en Madrid.

En ella, cuatro grandes bloques de hormigón, que rodeo junto a mi hijo Alexis, constituyen el Monumento del Descubrimiento de América. En su entorno resalta, con sus tonos rojo y gualdo, la que es, izada, la más grande bandera de España. Echo un vistazo a los textos y grabados que de la historia del Descubrimiento hay en los bloques.



Entre estos unas palabras de Séneca, el filósofo, político, orador y escritor: ‘Vendrán en los años tardos del mundo ciertos tiempos en los cuales el mar océano aflojará los atamientos de las cosas y se abrirá una grande tierra y un nuevo marinero como aquel que fue guía de Jason y que hubo de nombre Tiphys descubrirá nuevo mundo, y ya no será la isla Thule la postrera de las tierras’. (Séneca nació en el año 4 a. C y falleció en el 65 d. C. Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo en 1492).

En tan amplio espacio abierto, en el que en uno de sus extremos hay una cascada de 75 metros controlada por ordenador, se pueden celebrar actividades diversas. Un día puede verse montada una pantalla gigante para transmitir un juego del equipo de fútbol de España en un Mundial, mientras en otro se celebra un mitin político. Tiene además un área con salas de espectáculos y exposiciones: es el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.



En la zona donde el Paseo de Recoletos se convierte en Paseo de La Castellana se levanta, en una rotonda, el monumento a Cristóbal Colón. La estatua de mármol blanco alcanza, con su pedestal de piedra, la altura de 17 metros.

Tras este caminar con calor cruzamos hacia la frutería en la calle Goya número 5. ¡Hay helados! Compramos un par. En este edificio funciona Platea Madrid, ‘el centro de ocio gastronómico más grande de Europa (5,800 m²)’. Al presente sólo abre viernes, sábado y domingo. Los otros días son para eventos. (Mi hijo, Alexis Ramos Brusíloff, toma las fotos para este artículo en el LISTÍN DIARIO).

Bandera

En la Plaza de Colón está la bandera que, en un mástil, o sea izada, es la más grande de España. Mide 294 metros cuadrados (21 x 14 de longitud), pesa 35 kilos. La sostiene un mástil de 50 metros de altura. (Datos: Ayuntamiento de Madrid).