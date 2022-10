Mi mamá no se para de la cama: ¿es por mí?

Carmen Virginia Rodríguez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

La depresión tiene múltiples manifestaciones, en cuanto a los comportamientos. Una de las conductas más frecuentes es el no quererse levantar de la cama y/o un sillón y perder el deseo y voluntad para realizar hasta la más mínima tarea.

Se entiende por depresión “el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado del ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana, y que puede estar acompañado de ansiedad”.

Las estadísticas son sorprendentes y preocupantes, veamos algunas:

• en el mundo alrededor del 5% de adultos padece de depresión, dando una cifra tan alarmante de alrededor de 280 millones de personas

• es la causa principal de discapacidad

• la mujer es más propensa a padecer de depresión que el hombre

Entonces, qué pasa, qué siente y qué piensa un niño o una niña que ve a su mama en un estado de tristeza que no entiende, o con comportamientos “raros”.

Es importante orientar o psicoeducar a niños/niñas y adolescentes cuando en la familia se da una situación de esta naturaleza. No es fácil, pero es aún más difícil digerir o tratar de vivir algo que no se entiende, y peor aún, esos muchachos pueden atribuirse una culpa que no les corresponde.

Con los hijos, se debe estar en la disposición de contestar preguntas, disipar dudas o miedos que pueden surgir, y hasta la confusión que se crea. Los adultos responsables deben ser personas presentes y dispuestas a estar ahí para los menores.

Dependiendo de la edad de los hijos, va a depender el nivel de involucramiento y el asumir responsabilidades para ayudar a alivianar la carga que implica tener a mama o a papa deprimidos. Es en estos momentos que el apoyo de terceros (familia extendida o amigos) puede significar una gran ayuda, que puede repercutir en ayudar a esa familia salir adelante.

Pero, definitivamente, la depresión es una enfermedad que hay que tomar muy en serio, y buscar la ayuda profesional necesaria con profesionales de la salud mental.

______

La autora es , M.A. Grupo Profesional Psicológicamente