Urge crear cultura de recolección de datos sobre cáncer en Latinoamérica; faltan recursos

EFE

Ciudad de México, México

Latinoamérica no cuenta con bases de datos sobre cáncer, lo cual no ayuda a la toma de decisiones y obstaculiza el acceso a diagnósticos oportunos y a tratamiento, por lo que expertos urgieron a iniciar bases de datos en la región.

“No tenemos una cultura de datos, y si no conoces los datos, no lo pones en números y no se conoce el problema”, señaló Fernando Petracci, oncólogo e investigador del Instituto Alexander Fleming de Argentina.

Durante el seminario “El futuro de la ciencia” que se realiza en la ciudad de Mendoza, Argentina, el especialista exaltó la importancia de la recopilación de datos para abordar de diferente manera el cáncer en la región.

No obstante, precisó, para ello se necesitan recursos económicos, humanos y tecnológicos que no siempre están al alcance de todos los países latinoamericanos.

LECCIONES APRENDIDAS

Guilherme Silva, líder del área de evidencia del mundo real de Pfizer, explicó que una de las lecciones que dejó la pandemia fue que los sistemas de salud son capaces de realizar recolección de datos.

“Sirvió para la toma de decisiones, sin embargo, en oncología no hay muchos datos, principalmente porque es una enfermedad con muchas más aristas”, afirmó el experto.

En ese sentido, Petracci destacó que la covid-19 tuvo pocas variables que recolectar, es decir, número de contagios, recuperados, fallecidos, entre otras.

“Sin embargo, con el cáncer es mucho más complejo porque existen diversas variables, todos los cánceres son diferentes y, además, no sirve de nada que se carguen datos si el pagador no paga nada y los tomadores de decisiones no los toman en cuenta”, manifestó.

Lo rescatable de la pandemia, dijo, es que hubo un adelanto en la carga sistemática de los datos “y se facilitó el uso de herramientas digitales que antes no teníamos”.

Asimismo, Silva precisó que entre las barreras que se tienen es que los recursos en la región, especialmente para la recolección de datos, son limitados, además de que muchos de estos quedan sin ser analizados por la escasa legislación que hay en el uso de estos datos en la región.