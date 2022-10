Día sin Sujetador: conoce los cinco mitos más populares en torno al brasier

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El sostén es probablemente una de las prendas femeninas más usadas de la historia. A propósito de que este 13 de octubre se celebra el Día sin Sujetador, a continuación se desglosa un compendio de mitos que se han tejido a lo largo de los años sobre el mismo.

Pero antes, es importante señalar que la fecha se celebra con el objetivo de crear conciencia sobre el cáncer de mama y de hecho, coincide con el mes de la sensibilización sobre esta terrible enfermedad.

Cáncer de mama

El primer mito sobre la prenda es precisamente si guarda relación o no con la aparición del cáncer de mama. Esto es, según los médicos, completamente falso. El solo hecho de tener glándulas mamarias hace a la persona susceptible de contraer cáncer y ese riesgo aumenta con la edad.

Aunque se ha rumorado que los sujetadores podrían producir cáncer de mama al obstruir el flujo linfático, no existe base científica o clínica para esta afirmación.

Caída de las mamas

Otro mito falso del sostén es que provoca la caída de las mamas. Las mamas se caen a medida que avanza la edad de la mujer y el tejido elástico se va perdiendo. También podrían caerse por otros factores como la lactancia, el sobrepeso o el tamaño de los pechos.

Usar sostén de noche

Una creencia popular sostiene que dormir con sujetador podría causar alguna enfermedad. Sin embargo, esto es una simple conjetura. La recomendación de dormir sin sostén si limita a una cuestión de descanso, comodidad y mejora de la circulación.

Los médicos recomiendan que si se va a utilizar la prenda a la hora del descanso, el mismo sea de algodón, sin aros o cualquier elemento que pueda llegar a dañar la piel.

Dolor de espalda

Usar el sostén inadecuado sí puede afectar la postura de la fémina, especialmente si las mamas son muy grandes.

Por esta razón es primordial que a la hora de elegir el brasier se tome en cuenta la talla correcta. Lo mismo sucede para elegir la prenda para realizar ejercicio.

Usar o no el sostén

Aunque podría parecer que no, la disyuntiva entre usar o no usar brasier es muy común entre las mujeres. Es una elección personal, no hay decisión correcta o incorrecta.

Se trata de que la mujer evalúe cómo se siente más cómoda con su cuerpo, con cómo le queda la ropa o cómo la ven los demás.