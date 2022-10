Un vistazo al menú del mejor bar de América

Redacción Listín Diario

Santo Domingo, RD

Locales europeos acapararon los tres primeros puestos en el ranking de los mejores bares del mundo The World’s 50 Best Bars 2022, clasificación dada a conocer el pasado cuatro de octubre y que incluye establecimientos de 26 ciudades.

Paradiso (Barcelona) ocupa el primer lugar de la lista que se publica desde 2009. Le siguen Tayer + Elementary (Londres) y Sips (Barcelona) en segundo y tercer puesto, respectivamente.

Por el continente americano un bar mexicano se alzó con la posición más alta. Licorería Limantour, ubicada en Ciudad de México, subió dos posiciones con relación al año anterior y ahora ocupa el cuarto lugar en la clasificación.

Este bar, que abrió sus puertas en 2011, ha figurado en The World’s 50 Best Bars desde 2014. Por segundo año consecutivo fue nombrado el mejor bar de América del Norte. Además, como “el bar con mejor desempeño en la historia de la lista”, recibió el premio Rémy Martin Legend of the List 2022.

La reinvención constante y la experimentación se encuentran entre los secretos del éxito y la consistencia de esta coctelería que cambia su menú cada seis meses y no deja de sorprender. La muestra: su nueva carta de bebidas presentada en agosto pasado y basada en ingredientes procedentes del estado de Oaxaca.

Desarrollado en colaboración con Suculenta, una tienda de alimentos naturales de Oaxaca, el menú se denomina Ida y Vuelta, y creadores de contenido dominicanos pudieron conocer un poco sobre él en un recorrido gastronómico por Ciudad de México.

En Ida y Vuelta se destacan seis originales tragos elaborados a partir de igual número de ingredientes: níspero (níspero europeo o Mespilus germanica), tomate riñón, mango piña, hongo langosta (nombrado así porque su sabor se parece al de la langosta), mora azul y cacahuate (maní). Los cocteles se denominan igual que el ingrediente principal en el que se inspiran.

Cocteles

Níspero: ginebra Tanqueray No. Ten, soda de níspero, té negro, Dolin dry y albaricoque.

Hongo langosta: Johnnie Walker Black Label con mantequilla y hongo langosta, Vermouth rosso, Ayuuk Empirical, Pedro Ximénez y tintura de hongo langosta.

Tomate riñón: tequila Don Julio 0, Aperol, mermelada de tomate riñón, jugo de naranja y chile morita.

Mango piña: mezcal Creyente Espadín con aceite de coco, ron, Lillet blanc, licor de plátano, jugo de frutas y limón falso.

Cacahuate: tequila Maestro Dobel Diamante con crema de cacahuate, licor de plátano, calvados y jarabe de jengibre.

Mora azul: vodka Tito’s, shrub de mora azul y yuzu.