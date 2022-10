Detrás de la marca-país hay jóvenes que brillan

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

La marca país le ha dado forma a la historia de vida profesional de Hamlet Alexis Almonte Roque. Este economista que se graduó con honores, hoy pone en alto el nombre de República Dominicana como supervisor regional en el Noreste de Estados Unidos para una firma local de alcance internacional.

Su entrega a lo que hace, no solo enorgullece a sus familiares. Quienes conocen de su manejo y de su historia de superación saben que detrás de su éxito hay muchas páginas para la izquierda, y muchos estudios que lo respaldan. Hemlet hizo una maestría en Liderazgo de Servicios e Innovación, en Rochester Institute of Technology (RIT), universidad ubicada en Rochester, Nueva York. Como si fuera poco, se graduó con el índice más alto: 4.0. Esto fue en el año 2012.

Lo más curioso del caso de este joven de 34 años, es que no quiere ser de los pocos que tiene este alcance profesional. “Me gustaría que cada día sea más amplio el grupo de dominicanos que estemos detrás de lo que ahora buscamos, que es hacer de nuestra nación, una marca país”. Claro, él sabe que, aunque hay muchos que están en el camino de lograrlo, hay otros que no se atreven ni a intentarlo.

Estar al tanto de esto es lo que le lleva a exhortarles a los jóvenes que utilicen su tiempo de manera inteligente y que sus decisiones sean tomadas con conciencia y sabiduría. “En la ‘Era de la Información’ en la que nos encontramos hoy día, es muy fácil dejarnos distraer por situaciones que al final no le aportan nada a nuestro crecimiento personal y profesional. Pero esa misma Era, la podemos usar para lograr nuestra meta y contribuir así a nuestro crecimiento y, por ende, al desarrollo del país, no importa dónde y en qué nos desempeñemos”. Lo expresa confiado en que, como él, otros pueden lograr dar el salto.

¿Cuáles dificultades has enfrentado, y cómo lo has hecho para mantenerte en el puesto en un mundo tan competente? A esta interrogante, Hamlet le tiene una buena respuesta. “Las mayores dificultades inherentes al puesto están relacionadas a la larga extensión territorial sobre la cual soy responsable. El trabajo requiere constantes viajes fuera de Nueva York, en donde actualmente resido. Esto hace que pase mucho tiempo fuera de mi hogar. Sin embargo, la satisfacción de ver nuestra marca en ciudades no tradicionales para la comunidad dominicana como Chicago (Illinois), Milwaukee (Wisconsin), o Cleveland (Ohio), entre muchas otras, hacen que todos estos esfuerzos valgan la pena”. Lo dice y al mismo tiempo admite que en la vida hay que hacer sacrificios para lograr las metas.

Como sabe que lograr el éxito merece un esfuerzo, tiene una estrategia que le funciona. “Ser muy organizado a la hora de hacer los planes de trabajo, mantener una constante comunicación con los contactos estratégicos dentro de las firmas involucradas y contar con el apoyo de un excelente equipo de trabajo en nuestras oficinas de Mercado Internacional en Santo Domingo, hacen que nuestro trabajo sea más efectivo y orientado a los resultados”. En conclusión, cree en el trabajo en equipo.

Sí que ha surtido efecto ser organizado. Por ello es que entiende que: “plantearnos metas claras y manteniendo un balance que nos permita disfrutar del camino, creamos las bases para una vida verdaderamente plena y feliz. Nuestras acciones de hoy son las que forjan nuestro yo del mañana”. Lo cita a modo de consejo el supervisor regional en el Noreste de Estados Unidos de Industrias Banilejas, compañía que, en agosto de 2021 firmó un acuerdo de distribución con Goya, principal distribuidor de alimentos étnicos en Estados Unidos para distribuir el Café Santo Domingo en los 23 estados que conforman la División Noreste. Esto fortalece la marca país.

Es gracias a un trabajo consistente que, en medio de un año difícil para el comercio por el alza inflacionaria generalizada y la contracción del consumo, han podido mantener el empuje de la firma, y con ello, contribuir a que cada día sea más sólida la marca-país. Al hacer este comentario evidencia su satisfacción el hijo de los periodistas Alexis Almonte y Siddy Roque.

“El sacrificio más grande es estar en otro país sin tu familia”

Certificaciones de Liderazgo Global, Liderazgo Organizacional y Trabajo Comunitario, otorgados por el Instituto de Liderazgo y Servicios Comunitarios del Rochester Institute of Technology (RIT), le han servido de zapata a Hamlet Alexis Almonte Roque para desempeñar un trabajo de tanta envergadura como el que realiza en Estados Unidos para impulsar la marca-país.

Para este joven dominicano que triunfa fuera de su tierra, el liderazgo es importante porque es el que te permite trabajar en equipo, conducir un personal y dejarte llevar al mismo tiempo. Conocer este ‘trípode de éxito’ en lo que hace es lo que le ha permitido obtener los mejores resultados.

“En término laboral, te puedo decir que, con el producto que represento, hemos expandido nuestra distribución a más de 2,600 puntos de ventas en toda la región, posicionándonos como una de las marcas dominicanas con mayor exposición en Estados Unidos”. Al ofrecer este dato es obvio que le enorgullece que un pedacito del país esté siendo acogido en otros territorios.

Hamlet se siente parte de este posicionamiento, más que como responsable del área, como un dominicano que aporta al desarrollo de la marca país. Su hablar lo deja claro:

“Hemos logrado introducir nuestro producto en importantes cadenas de supermercados como Market Basket y Stop & Shop, y estamos en negociaciones para seguir expandiéndonos en otras importantes cadenas corporativas de la región”. Esto lo emociona.

Esfuerzo conjunto por la cultura y el turismo

No sólo Hamlet hace indescifrables esfuerzos por poner en alto el nombre de República Dominicana. Se hace acompañar por un amplio equipo de personas que trabajan sin horario y sin excusas para que en Estados Unidos se tomen un sorbo de alegría al cálido estilo de los dominicanos. “Hemos estado presente en un importante número de actividades en favor de la diáspora dominicana, dando nuestro apoyo como marca-país a instituciones que velan por el bienestar de nuestra gente en el exterior, como es el caso del Consulado Dominicano en Nueva York y la Embajada Dominicana en Washington. También hemos colaborado con el Ministerio de Turismo en actividades que promueven nuestro país como destino turístico de primera categoría, y hemos dicho presente en eventos de nuestra comunidad como la Gran Parada Dominicana del Bronx y el Dominican Day Parade en Manhattan”.

Adicionalmente, uno de los principales logros que el joven destaca que se ha obtenido este año, es la realización de más de 450 degustaciones de café en diversos supermercados de Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Massachussets y Rhode Island, “oportunidad que nos ha servido para consolidar el posicionamiento de la marca en el mercado internacional y para confirmar lo mucho que gusta nuestro producto, no solo a los dominicanos, sino a personas de diversas nacionalidades que expresan su satisfacción al probarlo”. Esta parte lo impulsa a seguir y, aunque es poco expresivo, tocar este tema deja al descubierto lo feliz que lo hace ser dominicano y trabajar para aportar a su desarrollo.

¿A qué aspiras en un futuro?

“Siempre he creído que la obtención de nuevos conocimientos es una constante que nunca se detiene y que nos enriquece de manera personal e intelectual. Entre mis objetivos a mediano plazo está la realización de una maestría en Administración de Empresas, que me permita refinar mis conocimientos sobre Gestión de Negocios y que refuerce mis habilidades de planeación estratégica en un mercado global como el de hoy en día”. Con esta cita no deja duda de que su meta es continuar poniendo en alto el nombre de su país.

En lo que respecta a lo laboral, espera continuar haciendo esfuerzos para que cada día el producto que representa fuera del país, tenga un mejor posicionamiento y con ello, República Dominicana se convierta en un referente en lo que a marca país se refiere. Desea que cada día sea más diversa la expresión dominicana fuera del territorio. Es admirable la posición que asume el joven que quiere seguir siendo un ejemplo para su hermana Austrid, estudiante de término de Psicología.

Para lograr dar la talla en un puesto de tanta responsabilidad, el joven ha tenido que apartarse de su familia, aquí en el país. “Lo que me ha ayudado es que mantenemos una buena comunicación y que nos visitamos cada vez que se nos presenta la oportunidad”. Contar con el apoyo de sus padres, sobre todo, con el amor materno que todo lo permite, es lo que le empuja a continuar dando la cara por República Dominicana.