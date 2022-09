Día Mundial de la Anticoncepción: Más de 170 millones de mujeres no utilizan ningún método

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), indicó en un informe que alrededor de 257 millones de mujeres que quieren evitar el embarazo, no están usando métodos anticonceptivos modernos ni seguros. De esa cifra, unas 172 millones no utilizan ningún método.

Entre las razones de esta problemática se encuentran las preocupaciones sobre los efectos secundarios y las ideas erróneas sobre los efectos a largo plazo para la fertilidad.

Así lo acotó el documento emitido por el organismo internacional a propósito de que este 26 de septiembre es el Día Mundial de la Anticoncepción.

"A algunas mujeres, sus esposos, parejas o suegros les pueden prohibir el uso de anticonceptivos. Algunas mujeres pueden sentirse estigmatizadas por querer usar anticonceptivos. Algunas mujeres no los conocen, no tiene acceso a estos o no pueden permitirse el gasto", dictó el informe.

La entidad hizo hincapié en que este día, las féminas de todo el mundo deben recordar que el derecho de las mujeres a elegir el número, el momento y el espaciamiento de sus hijos es fundamental y que la anticoncepción es parte integral de su toma de decisiones.

Igualmente, precisó que la anticoncepción tiene múltiples beneficios, entre ellos la disminución de la muerte y la discapacidad materna, la mortalidad y morbilidad del recién nacido y el niño, los embarazos no planificados y el aborto.

Igualmente, algunos métodos anticonceptivos sirven para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual.

“Las niñas y las mujeres que pueden planificar sus familias tienen más oportunidades de hacer realidad su potencial; pueden educarse, participar en la economía y contribuir a ella, lo que conduce a sociedades más prósperas, estables y equitativas”, agregó el informe.