Caminemos un día a la vez

Lesbia Gómez Suero

Santo Domingo

No debemos improvisar por ansiedad de la búsqueda y la obtención de cosas. Como un buen ejercicio diario, hemos de resolver los retos que se nos presentan, como vía electiva de pruebas y crecimiento.

Cada día, como una nueva vez, al despertar, hemos de agenciar lo que nos es prioritario a desenvolver. Y para ello, se ha de inventariar y discernir qué es lo más conveniente y nos dé armonía. Porque no todo lo que anhelamos creyendo nos da felicidad le es oportuno al alma y al ser.

Por otro lado, hay que asumir que no existe la casualidad como acaso, todo nos llega a nuestra vida con un propósito a nuestro desarrollo integral, al que como victoria hemos de trascender con un nivel de conciencia que no asuma los cargos cuando las cosas no salen como se ha pretendido fuera.

Hemos sido dotados con raciocinio para no dejarnos llevar por el impulso propio de la naturaleza humana, que tantas veces pagamos precios muy altos por precipitarnos a tomar decisiones que luego pesan, y pesan muy fuerte.

La fe es un instrumento que tenemos a mano, pero una fe firme y consciente, no aquella en la que dejamos que otros hagan mientras, con los brazos cruzados, esperamos que Dios haga.

Dice un aforismo: “Ayúdate, que yo te ayudaré”. Se infiere con esto que hemos de dar los primeros pasos, y luego llega la ayuda como lazarillo, por la intención del propósito.