¿Qué significa prosperar?

Ana Mirtha Vargas

Santo Domingo, RD

“Hay abundancia suficiente y de sobra” Providencia Divina” (Victoria Crine)

Siempre deseamos prosperidad o pedimos que nuestros planes prosperen. De hecho, han proliferado cursos y teorías espirituales, metafísicas y hasta materialistas que prometen una salud financiera extraordinaria, en un abrir y cerrar de ojos.

La prosperidad, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), viene del latin prosperitas, -atis.1. f. Condición de próspero. 2. f. Curso favorable de las cosas. 3. f. Buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre.

En los ochenta, tiempos en que se pusieron de moda las escuelas metafísicas, por citar a algunos archiconocidos autores, Muñeca Geigel, Conny Méndez, Florence Scott, Fillmore, entre otras escuelas de pensamiento, han modernizado las teorías y siguen planteando nuevas formas de sanar las relaciones financieras afirmando que es un asunto de pensamiento, problemas ancestrales o creencias enraizadas en el subconsciente que provocan la manifestación de lo que provocamos en nuestras vidas.

Según estos conocimientos, nosotros somos cocreadores de nuestra realidad, y en muchos casos hay mucho qué sanar.

Afirman que con frecuencia se ha referido al amor al dinero como pecaminoso. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:10 Reina-Valera 1960: “Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”.

Proliferaron refranes que exaltaban el valor de la pobreza, “pobres pero honrados”; narrativas como “La camisa del hombre feliz”, un cuento escrito novelista ruso León Tolstói (1828-1910), en la trama de cuento decía: “Cuando el rey enfermó gravemente, de nada sirvieron todos los remedios que se pusieron a su disposición para que mejorara, por lo que prometió la mitad de sus posesiones a aquel que pudiera devolverle la salud. Y así fue como un trovador le indicó que sanaría si encontraba a un hombre feliz y vestía su camisa. Los comisionados del rey recorrieron todo el mundo buscándolo, pero no encontraron a nadie que estuviera completamente satisfecho y feliz. Sin embargo, cuando al fin lo hallaron, no encontraron el ansiado consuelo: el hombre feliz no tenía camisa y el rey murió al ver que no había ninguna camisa”.

¿Si tienes mucho dinero y eres infeliz, te falta paz, posees prosperidad? ¿Si no eres capaz de disfrutar lo que tienes, te falta paz piensas que eso es prosperidad? No, en lo absoluto. Para Muñeca Geigel, metafísica, la prosperidad se traduce en tener tranquilidad, gozo, disfrutar. Ella declara: “Prosperidad le da a la persona un sentimiento profundo de abundancia, amor, gozo, paz, confianza y la libera del miedo a la escasez”.

Cuando tienes paz y eres consciente de tu naturaleza de ser humano como divina, Jesús afirmó: “Eres imagen y semejanza del Creador”. Comienzas a reconocer que prosperidad va en dirección de lo que necesitas cuando lo requieres. La mayoría de las escuelas afirman que la gratitud, junto con este reconocimiento de quién eres en realidad, “yo Soy” como cocreador de la abundancia y la comprensión de que hay de todo para todos.