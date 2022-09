Amado donó su cabello

Marta Quéliz

Santo Domingo

La puesta en circulación de ‘Las fábulas de Marta’, libro con el que se busca contribuir con la salud de niños y niñas que padecen de cáncer y son atendidos en el área pediátrica del Hospital Dr. Heriberto Pieter a través de la Liga Dominicana Contra el Cáncer, no solo ha dejado demostrado que el dominicano es empático, sino que hasta los más jovencitos se saben poner en los zapatos de otros. A pesar de ser un adolescente, Amado José se deshizo de su hermosa y preciada cabellera para aportar a la causa.

Llegó con su gorra

Vino desde Constanza con su cabeza ‘pelada’ y las manos llenas. Sí, en ellas trajo muy bien protegido el cabello que se cortó para donarlo a algún niño con cáncer que haya perdido el pelo. Las emociones no podían ser más profundas. Esa noche mágica para todos los que me acompañaron no paraba de dar sorpresas. Satisfecho se le veía por haber dado a la causa, algo tan preciado para un jovencito, como lo es su cabello. Mientras una larga fila de personas esperaba para obtener el libro, Amado se mantenía tranquilo con su gorra, pues debajo de ella llevaba la muestra de que su aporte se había concretado.

Otros gestos de apoyo

Cuando te embarcas en una actividad de esas que ameritan del respaldo de los demás, quieras o no, te preocupas por lo que pueda pasar. Dios me confirmó que, aunque sea algo natural del ser humano, no hay razón para ello si lo pones en Sus manos. La presencia de personas que nunca imaginé podían estar allí, le dio la razón al Señor. Gente de diferentes partes del país y de la ciudad, llegó a la Biblioteca Nacional para decir presente, no solo por el aprecio que puedan tener hacia mí, sino para apoyar la causa que busca beneficiar a niños con cáncer.

Ángeles en el camino

De forma inexplicable, desde que antes de la pandemia decidiera concebir este libro para tales fines, el Altísimo me puso gente en el camino para que el proyecto tuviera firmeza. Doña Carmenchu Brusiloff no dudó en honrarme con el prefacio, y don Miguel Franjul con el prólogo. Kilia no perdió tiempo para las ilustraciones, Felix Lugo se encargó del diseño y don Pablo Clase hizo las correcciones. Saraida siempre quiso ser la maestra de ceremonia; la Chef Tita se encargó de ‘los fogones’, y un amplio grupo de personas y marcas reconocidas dijo sí, al respaldo. Andricson Carvajal hizo el vdeo que puso la nota emotiva de la noche; Bernadette fue la conexión clave entre la Liga y una servidora; Bacilio Valenzuela, Rafael Reyes Bisonó, Yudelsi y Miry se entregaron en cuerpo y alma. Celeste Pérez y Odette Paredes se encargaron de la coordinación. A ellas se unieron varias cronistas sociales y familiares que no perdieron de vista un solo detalle para que esa puesta en circulación nos transportara a todos a una verdadera ciudad fabulosa.