María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Septiembre es un mes complicado, los ciclones suelen hacer de las suyas en este mes. El mar se ha calentado bastante durante junio, julio y agosto y las tibias aguas invitan a la formación de estas tormentas destructivas.

A Emma no le gusta este mes para nada, aunque celebramos varios cumpleaños, especialmente el de mi nieto mayor, el consentido de mi fiel factótum. Suele llover bastante y el calor no disminuye. Es el tiempo en que Emma refunfuña a más y mejor, protesta por todo y nada parece contentarla. Su temperamento alegre y dicharachero parece agriarse en septiembre; afortunadamente, esto se disipa en cuanto entra octubre, es solo en septiembre que mi morena cocinera sufre estos cambios de humor.

Ni siquiera la visita de su amigo el platanero la satisface, a pesar de los chismes jugosos que el personaje siempre trae. Por él nos enteramos de antemano de los cambios en el tren gubernamental, de las novedades en las casas de los altos personajes y hasta de uno que otro chisme de faldas. Emma me lo narra todo, pero lo hace sin mucho entusiasmo; definitivamente, ¡el mes no ayuda!

Para tratar de levantarle el ánimo, hice un recorrido con ella por el patio, señalándole las matas que habían progresado con las copiosas lluvias y lo lozano que lucía el jardín. Logré arrancarle una que otra sonrisa y no me hizo ningún comentario negativo, lo malo fue que, al rato, estaba renegando a más y mejor porque en la radio habían anunciado más lluvias y que un ciclón andaba dando tumbos, aunque no pasaría cerca.

En fin, no queda más remedio que tener paciencia, rogar porque ningún huracán se nos acerque y ¡esperar que termine el dichoso mes!