PNUD y sus aportes para lograr una sociedad más inclusiva, resiliente y sostenible

Santo Domingo

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) socializó sus memorias de contribución a la respuesta y recuperación durante dos años de pandemia de la COVID 19 (2020-2021), con aportes esenciales para el país en materia de salud, educación, inclusión, empleo, economía verde, disrupción digital, gobernabilidad y protección social con el apoyo de diversos sectores y bajo el liderazgo de la institucionalidad.

En materia de sostenibilidad ambiental, más de 4,000 familias han sido apoyadas para mejorar sus medios de vida a través del apoyo a iniciativas basadas en sistemas agroforestales con café y cacao, miel orgánica, ecoturismo, y producción de abono orgánico con desechos sólidos.



Durante la presentación, la representante residente del PNUD, Inka Mattila indicó que “la pandemia de la COVID 19 afectó a todos y todas, pero no de la misma forma. Por eso, en esta vuelta a futuro es fundamental trabajar para construir una sociedad más sostenible, igualitaria, resiliente e inclusiva que nos permita hacerle frente a las futuras crisis, poner a las personas al centro y vivir en armonía con el planeta. Debemos volver a futuro, no donde estuvimos y unir esfuerzos para no dejar nadie atrás”.



Al presentar un análisis de la situación durante y después de la pandemia Sócrates Barinas, economista senior y Melisa Breton, oficial de Desarrollo Humano del PNUD, indicaron que ante un escenario complejo, donde lo único cierto era lo incierto, desde PNUD "contribuimos con el gobierno y las instituciones nacionales, con la elaboración de más de 30 publicaciones y productos de conocimiento para conocer las dimensiones de impacto de la crisis, todas estas disponibles al final de nuestra memoria y en nuestra página web".



“Entre estos productos, en colaboración con agencias de la ONU, la Unión Europea, el Banco Mundial y el BID, lideramos técnicamente la implementación del Análisis de Necesidades para la Recuperación (CRNA), una metodología global que permitió estimar el costo global y sectorial que implicaría la recuperación socioeconómica, y que sirvió como instrumento para el direccionamiento y la formulación del Plan Nacional Plurianual del país”, dijo Barinas.

El documento de memoria, “Construyendo un mejor futuro: dos años de respuesta y recuperación 2020-2021”, disponible en la página web del PNUD, indica que bajo el liderazgo de la institucionalidad se pudo traer lo mejor de la organización para impactar de forma positiva a millones de vidas con resultados concretos, aplicando los estándares y buenas prácticas internacionales. Estos impactos incluyen que, con el liderazgo del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM), y otras entidades, se apoyó la recuperación de más de 7,000 mipymes en diferentes puntos del país.

Agrega que, en materia de salud, en la fase inicial de la pandemia, el PNUD apoyó a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) en la identificación de hogares en mayor condición de vulnerabilidad del Distrito, a los que se les distribuyó más de 1,000,000 de mascarillas y guantes de protección, donadas por el sector privado; apoyaron la adquisición de 45 ventiladores de respiración asistida, que incrementó la capacidad de respuesta de las Unidades de Cuidados Intensivos en un 34% salvando miles de vidas. Este esfuerzo fue posible mediante una alianza público-privada, junto a la Fundación Popular, el Consejo Nacional de la Empresa; además, colaboraron con la OPS/OMS para habilitar el Centro de Inteligencia y la Sala Situacional en Salud Pública.

Otros de los resultados resaltados detalla que a través del Laboratorio de Aceleración del PNUD, también desde el 2021, acompañamos al Gabinete Nacional de Innovación de la República Dominicana en la co-construcción de una Política Nacional de Innovación, que busca colocar a las personas al centro e insertar en el ADN de la ciudadanía, las instituciones y toda la sociedad la innovación como catalizador de políticas públicas de nueva generación.

Además, junto al Ministerio de la Mujer, se aceleró la implementación del Sello Igualando RD, sumando 18 nuevas empresas para transformar la gestión y estructura hacia una mayor equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, impactando 54,248 personas, 47.8% mujeres y 52.2% hombres. Además, se inició la implementación del Sello de Igualdad de Género en el Sector Público en 10 instituciones públicas, impactando 27,042 servidores y servidoras públicas de las cuales el 53% son mujeres y el 47% hombres.

Precisa que el PNUD trabaja con las instituciones nacionales para fortalecer la gobernanza y la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, eje central de nuestro mandato. En materia de justicia, se apoyó a Poder Judicial para facilitar el acceso a la justicia durante la pandemia con la disposición de plataformas y herramientas virtuales, que incluyó el equipamiento tecnológico de más de 800 servidores judiciales (jueces, personal administrativo y jurisdiccional), se posibilitó el acceso a audiencias, la habilitación de recepción de expedientes de manera digital y, con esto, el acceso a la justicia en tiempos de pandemia.