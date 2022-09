Carta natal infantil

Ana Mirtha Vargas

Santo Domingo, RD

El reporte astrológico infantil es una guía elaborada de las tendencias que trae un infante al nacer tomando como base la configuración astrológica.

¿En qué se diferencia la carta astral regular de la infantil? ¿Por qué se hace? ¿Predice el futuro?

La carta astral infantil no se hace con el fin de predecir el futuro, es una forma de equipar a los padres con información acerca de la personalidad del bebé que lo ayudará a comprender los distintos procesos que vive con el fin de ayudar a instruir su crecimiento y encaminarlo en vías que ayuden a la superación de posibles circunstancias que podría afrontar en su progreso y acentuar los aspectos benéficos.

Ayuda, además, a que los adultos a su cargo puedan tener empatía y comprensión de la forma en que percibe las realidades.

Se hacen partiendo del mismo estudio, requieren la hora fecha y lugar de nacimiento. como si se tomara una toma del cielo del momento de nacimiento, cambia el lente con que se mira. Uno es al adulto, ayuda a ver los patrones para identificar patrones que repetimos una y otra vez, inconscientemente. Identificamos fortalezas y debilidades transformamos para procurar dejar de ser títeres de las circunstancias.

Como madre, personalmente me ayudó en la experiencia escolar de mi hija. Por ejemplo, me llamó la psicóloga comunicándome la incapacidad de la niña de leer. Vivía distraída conversando con sus pares o distraída en la ventana. Sugirió buscar a una tutora para ayudar con el tema. Quien suscribe, como psicóloga y profesora del colegio en ese entonces, podía comprender la preocupación de sus mentores y hasta compartir su inquietud, como astróloga, que ya había estudiado su carta natal, en el saber de las bases estadísticas de la astrología, me sorprendía que, teniendo la niña una de las mejores posiciones de Mercurio, en Acuario, eso pudiera pasar. Me resistí a buscar ayuda, al final del curso, la psicóloga me llamó y me dijo: "Te felicito, la niña fue de las que mejor leyó, le hizo muy bien que buscaras tutoría", a lo que le contesté: "Gracias, pero no le busqué ayuda. Sabía que parte de su situación es la rapidez en el pensamiento. Se aburre fácilmente. Hay que mantenerla entretenida, ocupada y motivada. Intelecto rápido, con una tendencia a aburrirse muy aceleradamente".

En astrología Mercurio nos habla del proceso intelectual de las personas como Venus de los afectos. Hay personas que tienen la intuición más fuerte que la lógica, por ejemplo, cuando una persona tiene Mercurio transitando Piscis, tiende a leer y adentrarse en el personaje de la historia que lee, aprende más fácil por inmersión que por estudio sistemático. Cuando tienes información de esos detalles puedes ayudar más en la forma de enseñar.

La cosmobiología (astrología) es utilizada cada vez más por profesionales de la conducta, entre otros gremios. Muchas profesionales se interesan en el su estudio y, al conocerla, se dan cuenta de que fue injustamente satanizada en el pasado. La verdad nos libera.