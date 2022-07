En Catedral de Sevilla: Mausoleo de Cristóbal Colón

Carmenchu Brusiloff

Santo Domingo

‘Eso es lo que quiero ver’, me dice Alexis cuando al entrar a la Catedral de Sevilla (visita de la cual contaré en otra oportunidad) vemos una flecha que dirige hacia el Mausoleo de Colón. (En este artículo no vamos a entrar en disquisiciones sobre dónde reposan los verdaderos restos del Gran Almirante, si en Sevilla o en Santo Domingo).

Tras doblar a la derecha y caminar unos pasos aparece impactante el monumento funerario. El mausoleo, que data de 1899, es una obra en bronce del escultor Arturo Mélida. ‘La tumba de Cristóbal Colón en la Catedral es el objeto más valorado del 95 por ciento de las visitas en el templo’, dice una web de la catedral. Nos acercamos hasta donde nos permite un cordón que la rodea. (Mi hijo Alexis lo fotografía para este reportaje en Listín Diario).



Cuatro llamativos personajes llevan el féretro. Representan los cuatro reinos de España: Castilla, Aragón, León, Navarra. El féretro, empero, no es del tamaño del esqueleto, pues los restos eran escasos y se colocaron dentro de una urna. Sobre la caja hay una frase que no podemos leer: ‘Aquí yacen los huesos de Cristóbal Colón, primer Almirante y descubridor del Nuevo Mundo’. En el pedestal, según externa un escrito, hay una inscripción que tampoco pudimos comprobar: ‘Cuando la isla de Cuba se emancipó de la Madre España, Sevilla obtuvo el depósito de los restos de Colón y su ayuntamiento erigió este pedestal’. Lo que sí salta a la vista es la inscripción en una placa: ‘Mausoleo de Cristóbal Colón. Tomb of Christopher Columbus’.

Origen de Colón

Al presente, lo que está sobre el tapete es descubrir su origen. Es decir, si vino de Génova, Italia, donde nació Cristóforo Colombo que, según estudiosos, no era la misma persona. Sobre el origen de Colón hay diferentes tesis. Valencia, Cataluña, Galicia, Navarra, Mallorca, Italia y Portugal se atribuyen como lugar de su origen.

En estos últimos meses los restos atribuidos a Colón, que estuvieron en la Catedral de Sevilla hasta 2006 cuando fueron trasladados a la Universidad de Granada para estudiar su ADN, han estado dispersos por varios países junto a los de su hermano Diego y su hijo Hernando. ¿La razón? Conocer su origen. ‘El ADN de las muestras más relevantes están siendo analizadas en diferentes laboratorios del mundo’, dice la página de RTVE.